Litewski Sejm bada reakcję służb na incydent z rosyjskim dronem

Jak poinformował przewodniczący komitetu Giedrimas Jeglinskas, celem posiedzenia będzie uzyskanie pełnego obrazu sytuacji oraz omówienie reakcji odpowiednich służb na ten poważny incydent.

– Chcemy zrozumieć, co dokładnie się wydarzyło: czy bezzałogowiec został zauważony, zidentyfikowany, jak wyglądała komunikacja między instytucjami i czy zadziałały właściwe algorytmy reagowania – wyjaśnił Jeglinskas.

Dron z Rosji imitował „Shaheda”

Jak ustalono, dron „Gerbera”, wyprodukowany w Rosji, pozostawał w litewskiej przestrzeni powietrznej przez około trzy minuty, zanim rozbił się w okolicach zamkniętego przejścia granicznego w Szumsku. Wcześniejsze przypuszczenia wskazywały, że był to irański model „Shahed” – szeroko wykorzystywany przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie – jednak późniejsze analizy wykazały, że była to „Gerbera”, zaprojektowana między innymi do symulowania wyglądu i sygnatury „Shaheda”.

Dron nie przewoził żadnego ładunku. Obecnie trwa dochodzenie, które ma ustalić jego rzeczywisty cel. Służby badają różne wersje, nie wykluczając prób testowania obrony powietrznej lub prowokacji.

Politycy ewakuowani, NATO w gotowości

W chwili incydentu premier Gintautas Paluckas i przewodniczący Sejmu Saulius Skvernelis zostali przemieszczeni do schronów. Prezydent Gitanas Nausėda przebywał wówczas z wizytą w Irlandii.

Na skutek naruszenia przestrzeni powietrznej zmieniono status gotowości myśliwców NATO wykonujących misję nadzoru powietrznego w regionie, jednak – jak zaznaczono – nie zostały one użyte do neutralizacji drona.

Priorytety bezpieczeństwa i skuteczność obrony

Podczas czwartkowego posiedzenia NSGK parlamentarzyści skupili się również na ocenie skuteczności obecnych mechanizmów ochrony przestrzeni powietrznej i rozmieszczenia priorytetów w zakresie obrony granic powietrznych Litwy. Jak zaznaczył Jeglinskas, istotne jest, by upewnić się, że decyzje strategiczne są adekwatne do dostępnych zasobów i zagrożeń.

W obradach wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Ochrony Kraju, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wojska, Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Służby Ochrony Granicy Państwowej.