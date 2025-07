Litewska straż graniczna: nie potwierdziliśmy wlotu drona z Białorusi

– „W tym przypadku nie zarejestrowaliśmy wlotu tego obiektu do litewskiej przestrzeni powietrznej. Pragnę przypomnieć, że VSAT nie dysponuje systemami do monitorowania przestrzeni powietrznej – nasze systemy przy granicy z Białorusią i Rosją służą do obserwacji i kontroli samej granicy” – powiedział Liubajevas podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

30 zgłoszeń od mieszkańców

Jak przekazał komendant generalny policji Arūnas Paulauskas, pierwszy sygnał o „latającym obiekcie” w pobliżu Mediników odebrano w Bendrosios Pagalbos Centras (Centrum Powiadamiania Ratunkowego) o godzinie 5:55 rano. Łącznie wpłynęło około 30 podobnych zgłoszeń.

Z uzyskanych informacji nie udało się ustalić, jaki dystans mógł pokonać obiekt ani jak bardzo był niebezpieczny.

W poniedziałek rano do mieszkańców wysłano alerty SMS, informując o możliwym dronie, który miał pojawić się nad Litwą. Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wyjaśniło później, że zgłoszenia pochodziły wyłącznie od obywateli, którzy mieli go zauważyć i usłyszeć. Dron miał lecieć na wysokości około 200 metrów, a ostatni raz widziano go w pobliżu Wilna.

Litewska armia: to mógł być dezorientowany dron

Litewskie Siły Powietrzne przekazały, że obiekt został wychwycony jeszcze nad terytorium Białorusi, a informacja została przekazana do NATO Joint Air Operations Centre. Zdaniem wojska, najbardziej prawdopodobna jest wersja, że był to dron ukraińskiej obrony powietrznej, który został zdezorientowany.

To już drugi incydent w tym miesiącu z udziałem drona nad Litwą. 10 lipca podejrzewano, że litewską przestrzeń powietrzną naruszył rosyjski dron bojowy typu Shahed, jednak później ustalono, że był to wyprodukowany w Rosji model Gerbera, służący do mylenia systemów obrony powietrznej.

Wzmocnienie obrony powietrznej przy granicy

Dowódca litewskiej armii, gen. Raimundas Vaikšnoras, poinformował w poniedziałek, że przy granicy z Białorusią zostaną rozmieszczone dodatkowe środki obrony powietrznej, aby zwiększyć bezpieczeństwo kraju.