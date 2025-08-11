Litewska granica z Białorusią spokojna już czwartą dobę

W niedzielę migrantów nie zawrócili również łotewscy pogranicznicy, natomiast w sobotę funkcjonariusze z Polski nie wpuścili na swoje terytorium 187 osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę.

Od początku roku Litwa odmówiła wjazdu 990 nielegalnym migrantom. W całym 2024 roku zanotowano 1002 próby przedostania się z Białorusi w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Przypływ nielegalnych migrantów z terytorium Białorusi do wschodnich granic Unii Europejskiej rozpoczął się w 2021 roku. Państwa zachodnie oskarżają reżim w Mińsku o zorganizowanie tego procederu.

Od tamtej pory litewscy funkcjonariusze uniemożliwili nielegalne przedostanie się do kraju blisko 24 tys. osób.