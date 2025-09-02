Litewscy lekarze po misji na Ukrainie: drony paraliżują ewakuację rannych

– Rok temu było inaczej – dominowały rany postrzałowe. Dziś wszystko dzieje się przez drony. Jeśli żołnierz zostanie ranny, potrafi przeleżeć na polu walki dwie doby, bo nie da się go bezpiecznie zabrać. Po dwóch dobach urazy są już zaniedbane i skomplikowane – powiedział Virgilijus Leketas, kierownik oddziału traumatologii w Olicie.

Traumatolog zwrócił też uwagę na niewłaściwe użycie opasek uciskowych (tzw. staz):

– Wielu ludzi zakłada je przy byle jakim, nawet niewielkim urazie i trzyma ponad dwie godziny. To często kończy się amputacją.

W dwutygodniowej stażowej misji wzięli udział medycy z Poniewieża, Wiłkomierza, Olity i Szaków. Jak relacjonował Irmantas Grubinskas, kierownik oddziału chirurgii ogólnej w Poniewieżu, drony paraliżują ewakuację:

– Drony kontrolują przestrzeń powietrzną w promieniu 20–30 km, uniemożliwiając ruch i ewakuację. O śmigłowcach ani wsparciu z powietrza nie ma mowy.. Rannych najpierw trzeba wydostać z pola, a dopiero potem transportować do szpitali, co opóźnia udzielenie pomocy.

Koordynatorką wyjazdu była pielęgniarka Vaiva Jankienė, która podkreśla ciągły niedobór ludzi po stronie ukraińskiej:

– Lekarze często improwizują – brakuje środków, a jeszcze częściej rąk do pracy. W wielu placówkach medycy pracują 30 dób bez dnia wolnego; jeśli w kolejnym miesiącu trafi się choć jeden dzień wolny, to już sukces.

Wyjazd zamknął sześcioczęściowy cykl stażowy, ale – jak informuje Ministerstwo Zdrowia – nie będzie ostatnim.

– W tym formacie osiągnęliśmy cel: w szpitalach koordynujących i części placówek regionalnych pojawili się specjaliści z doświadczeniem wojennym. W tym sensie to ostatnia misja w cyklu, ale w tym roku planowane są kolejne wyjazdy ekspertów – powiedział doradca ministra zdrowia Skirmantas Krunkaitis.

Resort zdrowia we współpracy z organizacją pozarządową „Blue/Yellow” do tej pory zorganizował staże, w których wzięło udział około 40 lekarzy z całej Litwy.