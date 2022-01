Listy poborowych zostaną opublikowane w tym tygodniu

„Sporządzone dziś listy zostaną opublikowane na stronie sauktiniai.karys.lt jutro, najpóźniej w piątek. Mamy nadzieję, że młodzi ludzie natychmiast zobaczą te listy – powiedział dziennikarzom w środę Arūnas Balčiūnas, szef Wojskowej Służby i Rekrutacji.

Według niego, w wykazie – ok. 54 tys. młodych ludzi, w tym nie tylko poborowi w wieku 18-23 lat, ale także poborowi do 26 roku życia, których służba została zawieszona z powodu studiów.

„Nie musisz frustrować tych, których nie ma na listach połączeń, jest to okazja dla każdego, aby przyjść i służyć z własnej woli do 38 lat. Zawsze do tego zachęcamy i jesteśmy gotowi wziąć pod uwagę ich życzenia i pragnienia ”- powiedział A. Balčiūnas.

Przywoływaczy – ponad 3,8 tys.

W tym roku do wojska ma zostać powołanych, podobnie jak w ubiegłym, 3828 młodych ludzi.

„Nasz cel pozostaje ten sam – naszym celem jest obsłużenie co najmniej 3,8 tys. osób w ciągu roku.” – powiedział dziennikarzom Wiceminister Obrony Narodowej Žilvinas Tomkus.

Powiedział, że tak wielu młodych ludzi nie zostało wezwanych w zeszłym roku przez pandemię COVID-19.

Według wiceministra ponad 90 proc. młodych ludzi, dobrowolnie lub wyrażając preferencje idą pełnić służbę – tacy młodzi ludzie otrzymują wyższe świadczenia. Około 10 procent jest wymaganych do wzięcia udziału. poborowi.

„Mamy nadzieję, że te tendencje się utrzymają” – powiedział wiceminister.

Wykazy poborowych sporządzane są losowo za pomocą programu komputerowego. Formację monitorują przedstawiciele wojska i społeczeństwa.

Tym, co okazali się na liście poborowej wezwania nie będą wysyłane.

Obowiązkowa początkowa służba wojskowa trwa dziewięć miesięcy i została odnowiona ona przez Sejm w 2015 r. w odpowiedzi na działania Rosji na Ukrainie.