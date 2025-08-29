Liderzy regionu w Warszawie: wspólne bezpieczeństwo i kurs proatlantycki

W drugiej części narady, w formie wideorozmowy, uczestniczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Spotkanie stanowiło wstęp do zaplanowanej wizyty polskiego prezydenta w Waszyngtonie.

Jak przekazał Przydacz, głównymi tematami rozmów były negocjacje pokojowe między Rosją a Ukrainą oraz potencjalne zachodnie gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa.

„Wszystkie państwa obecne na spotkaniu uważają, że jeśli ma dojść do finalnego zawieszenia broni i długotrwałego pokoju, to ten pokój musi być maksymalnie sprawiedliwy i taki, który nie będzie postrzegany przez Rosję jako zwycięstwo” – podkreślił.

Zaznaczył również, że wiele poruszonych kwestii leży w gestii tzw. „koalicji chętnych” – grupy państw gotowych wysłać wojska na Ukrainę w celu utrzymania pokoju – i była omawiana wspólnie przez liderów państw bałtyckich, premier Danii oraz prezydenta Karola Nawrockiego.

Pytany o sytuację w Republice Mołdawii i zbliżające się wybory parlamentarne, Przydacz odparł, że temat nie był poruszany podczas spotkania. Dodał jednak, że prezydent poruszy go w piątek w rozmowie telefonicznej z prezydent tego kraju Maią Sandu.

„Proeuropejski, proatlantycki kurs, jaki obrała Republika Mołdawii, nie tylko jest korzystny, ale i wspierany przez Polskę” – zaznaczył.

Kalendarz rozmów prezydenta zakłada w piątek połączenie telefoniczne z prezydent Mołdawii Maią Sandu, w sobotę – z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, a 3 września wizytę w Waszyngtonie na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa. Będzie to pierwsza wizyta zagraniczna Karola Nawrockiego.

Podczas warszawskich obrad prezydent Litwy Gitanas Nausėda zadeklarował gotowość dalszego wzmacniania bezpieczeństwa regionu, m.in. poprzez realizację projektu Bałtyckiej Linii Obrony.

„Silna obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych Ameryki i innych sojuszników na Litwie i na całej wschodniej flance ma kluczowe znaczenie dla naszego regionu. Litwa zainwestowała już ponad 200 mln euro w infrastrukturę i poligony dla sił sojuszniczych. Jesteśmy gotowi dalej wzmacniać nasz wkład we wspólne bezpieczeństwo poprzez realizację inicjatyw Bałtyckiej Linii Obrony” – powiedział Nausėda.

Jak przypomniano, Litwa, Łotwa i Estonia opracowują wspólny projekt Bałtyckiej Linii Obrony – zestaw środków przeciwdziałania mobilności wzdłuż wschodniej granicy NATO, mających wzmocnić ochronę granic Sojuszu z Rosją i Białorusią. W połowie maja wiceminister obrony narodowej Polski informował, że linie obronne państw bałtyckich i Polski zostaną połączone w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji i Białorusi.

Prezydent Litwy zaznaczył też, że Wilno pozostaje zdecydowane wspierać Ukrainę w walce z rosyjską agresją. Wezwał do przyspieszenia procesu członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej – rozpoczęcia negocjacji już na początku września i wyznaczenia 2030 roku jako docelowej daty akcesji.

Spotkanie w Warszawie, zorganizowane z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego, było pierwszą rozmową Nausėdy z nowym prezydentem Polski. Uczestniczyli w nim także prezydenci Łotwy i Estonii – Edgars Rinkēvičs i Alar Karis – oraz premier Danii Mette Frederiksen.