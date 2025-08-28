Łącznie 644 migrantów zatrzymanych w tym roku przez litewską i polską straż graniczną

– W sumie zatrzymano około 640 osób na granicy Litwa-Polska. To wspólne działanie litewskich i polskich funkcjonariuszy straży granicznej mające na celu powstrzymanie wtórnej migracji – powiedział podczas konferencji prasowej zastępca komendanta VSAT Saulius Nekraševičius.

Z danych VSAT wynika, że około 40 proc. zatrzymań dokonali polscy funkcjonariusze, a około 60 proc. – litewscy. Najwięcej zatrzymanych migrantów to obywatele Somalii.

Nekraševičius zwrócił uwagę, że zdecydowana większość (80–90 proc.) zatrzymanych migrantów dostała się na terytorium Unii Europejskiej nielegalnie, przekraczając granicę łotewską od strony Białorusi.

Według zastępcy komendanta VSAT zjawisko migracji wtórnej, czyli przekraczania granicy z Litwą przez osoby, które wjechały na Łotwę z Białorusi, nasiliło się w ostatnich tygodniach. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba zatrzymanych migrantów wzrosła o 51 proc., a najwięcej zatrzymań w kraju – 187 – przeprowadzono w sierpniu.

– Jeśli weźmiemy pod uwagę (…) agresję białoruskiego reżimu (polegającą na instrumentalnym traktowaniu migracji – PAP), trwającą od 2021 roku, z wykorzystaniem migrantów, to samo to zjawisko narasta i wydaje się, że przy obecnych tendencjach będziemy mieli największą liczbę migrantów w regionie od wybuchu kryzysu – ocenił Nekraševičius.

Szef Zarządu Organizacji Kontroli Granicznej VSAT Vytautas Ulevičius poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej, że litewskie i polskie służby graniczne realizują wspólny projekt, w ramach którego zostaną przeprowadzone wspólne szkolenia oraz zakupiony nowy sprzęt rozpoznawczy. Projekt ma przyczynić się do zapobiegania zagrożeniom hybrydowym i zwiększenia bezpieczeństwa granic.

VSAT zapowiedziała zakup sprzętu wideo i audio do celów wywiadowczych, a także narzędzi do wykrywania ludzi i zwierząt w samochodach oraz minibusa na ok. 20 osób.

W ramach projektu około 50 litewskich funkcjonariuszy straży granicznej wraz z polskimi kolegami weźmie również udział w szkoleniach, podczas których zgłębiane będą metody i działania wywiadowcze oraz koordynacja wspólnych działań.

VSAT podkreśla, że „szkolenie jest wyjątkowe”, gdyż funkcjonariusze obu krajów będą szkoleni według tych samych standardów. Obecnie standardy litewskich i polskich pograniczników różnią się, przez co podczas wspólnych działań „pojawiają się rozbieżności”.

Przeprowadzone zostaną również badania mające na celu rozszerzenie możliwości dronów, z których korzystają funkcjonariusze straży granicznej, aby ustalić, jak rozmieścić anteny mobilne i zabezpieczyć samoloty przed zakłóceniami.

7 lipca Polska przywróciła tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą; funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej, wspierani przez policję i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, mogą zatrzymywać do wyrywkowej kontroli wytypowane pojazdy. Obecnie na granicy polsko-niemieckiej kontrole są prowadzone w 52 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej – w 13. Według polskiego rządu jest to konieczne, by zredukować niekontrolowany przepływ migrantów.