Kubilius: Litwa powinna stworzyć dronową ścianę

Eurokomisarz podkreślił, że Litwa i państwa regionu, które opracowują plan ochrony tzw. wschodniej granicy, skupiają się przede wszystkim na fizycznych barierach na ziemi, lecz powinny również uwzględnić środki obrony powietrznej:

W maju ubiegłego roku ówczesna minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė ogłosiła, że państwa regionu porozumiały się w sprawie utworzenia tzw. dronowej ściany. Zakłada ona wykorzystanie bezzałogowców do patrolowania granicy, a także wdrażanie systemów antydronowych, które mogłyby zapobiegać kontrabandzie i prowokacjom ze strony państw wrogich.

Jednak na początku marca br. Litwa i Estonia nie otrzymały na ten cel finansowania z Unii Europejskiej.

Zdaniem Kubiliusa, przygotowanie Litwy i krajów bałtyckich do potencjalnych ataków dronów z Rosji nadal pozostawia wiele do życzenia.

„Nie chodzi tylko o to, żeby już dziś kupować lub produkować drony i składować je w magazynach, lecz przede wszystkim o to, by wyszkolić zespoły ludzi, które byłyby zdolne szybko wytwarzać potrzebne ilości dronów – wtedy, gdy będą one naprawdę potrzebne” – powiedział litewski komisarz UE.