Kosiniak-Kamysz w Kijowie: porozumienie dronowe z Ukrainą dotyczy nabywania umiejętności

„To nie jest umowa o zakupie czy o pozyskiwaniu systemów, tylko o nabywaniu umiejętności, czyli ona jest bardziej pomiędzy siłami zbrojnymi jednego i drugiego państwa, czy inżynierami jednego i drugiego państwa oraz naukowcami z Polski i Ukrainy” – wyjaśnił Kosiniak-Kamysz polskim dziennikarzom w ambasadzie RP w stolicy Ukrainy.

Wicepremier, który przybył tam z niezapowiedzianą wizytą, rozmawiał wcześniej w czwartek z ukraińskim ministrem obrony Denysem Szmyhalem i sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustemem Umierowem.

„Rozmawialiśmy dzisiaj już bardzo konkretnie o wspólnych inwestycjach polsko-ukraińskich. Będziemy 6 października na targach przemysłu zbrojeniowego w Kijowie. Będzie ministerstwo obrony, będą wojska dronowe, będzie sztab generalny. Będziemy zachęcać wszystkie polskie firmy, które będą chciały tutaj przyjechać, żeby z tych doświadczeń (ukraińskich – PAP) czerpać” – podkreślił minister.

Szef MON zaznaczył, że rozmowa z Umierowem dotyczyła także roli Unii Europejskiej w ochronie wschodniej flanki NATO.

„Rozmawialiśmy o tym, co może zrobić UE jako całość. Widać, że Europa się obudziła i dostrzega, że zagrożenie nie jest już tylko wpisane w dokumentach strategicznych, ale jest realne i bardzo poważne” – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Przypomniał, że trzy podpisane w czwartek umowy obejmują m.in. rozwój zdolności dronowych i antydronowych.

„Ukraina jest dzisiaj najbardziej doświadczonym państwem w świecie zachodnim w produkcji i użyciu systemów dronowych. To z jej doświadczeń będziemy szczególnie czerpać, bo armia ukraińska najlepiej zna także zdolności Federacji Rosyjskiej” – podkreślił.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że współpraca dotyczy także domeny cyberbezpieczeństwa i rozwoju sztucznej inteligencji. Ponownie zachęcił państwa sojusznicze do udziału w misji Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji (JATEC) w Bydgoszczy, jedynej takiej instytucji NATO–Ukraina.

Szef MON nawiązał także do wspólnych ćwiczeń.

„To nie jest tylko poligon dronowy. W Nowej Dębie, w Lipie, z udziałem Norwegii i innych państw Morza Bałtyckiego, modernizujemy nową część poligonu. Zaprosiłem wszystkich ministrów obrony państw regionu na jego otwarcie 1 października. To dobre miejsce do szkolenia zarówno ukraińskich, jak i polskich żołnierzy” – powiedział.

Minister podkreślił, że rozmowy dotyczyły również polskich zakupów nowoczesnego uzbrojenia do zwalczania bezzałogowców.

„Chciałbym kupić jak najwięcej systemów antydronowych w polskim przemyśle. To zadanie otrzymała Agencja Uzbrojenia i Sztab Generalny. Część sensorów została już nabyta. Trwa modernizacja radarów, zakup radarów pasywnych, rozwój walki radioelektronicznej. Czekamy też na aerostaty Barbara. To są zdolności, które przenoszą nas lata świetlne do przodu” – zapewnił.

Jak przyznał, modernizacji wymaga także system SKYctrl.

„On jest używany, ale potrzebuje dostosowania, bo to, co było najlepsze w 2022 czy 2023 r., dziś jest już przestarzałe. W dronach i antydronach innowacje zmieniają się z miesiąca na miesiąc” – mówił.

Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że rozwój polskich firm dronowych w ostatnim czasie jest imponujący.

„Chcę w pierwszej kolejności korzystać z polskich firm. Implementować doświadczenia ukraińskie do polskiego przemysłu i czerpać z doświadczenia armii ukraińskiej dla Wojska Polskiego” – podkreślił.

Zapowiedział także zmiany w szkoleniu żołnierzy.