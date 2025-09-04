Kosiniak-Kamysz: Polska jest modelowym sojusznikiem USA

W Białym Domu w środę podczas otwartej części spotkania z Nawrockim, Trump zapytany czy amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce, odpowiedział: Myślę, że tak. (…) Jeśli już, to możemy umieścić tam więcej żołnierzy, jeśli (Polacy tego) chcą.

„Cieszę się, że ta wspólna strategia przynosi efekty – podkreślił w TVN24 Kosiniak-Kamysz. Wspomniał swoje pierwsze spotkanie z sekretarzem obrony USA Pete’em Hegsethem w lutym br. – Kiedy przyjechał z pierwszą oficjalną wizytą do Polski 14 lutego w Warszawie na konferencji ze mną, (Hegseth) mówi dokładnie to samo, nawet sobie przyniosłem cytat: „chciałbym, żeby tych żołnierzy było więcej jeszcze w Polsce” ” – zacytował Kosiniak-Kamysz sekretarza obrony USA. „To jest ważne, bo pokazuje to, żeby zaprezentować wspólną strategię. Możemy się różnić, ale jednak wspólny cel, obecność wojsk amerykańskich w Polsce łączy rząd, prezydenta, myślę, że łączy wszystkich Polaków” – dodał szef MON.

Wicepremier podkreślił również, że Polska jest „modelowym sojusznikiem” USA.

„Są publikacje amerykańskich think tanków pokazujących, że warto inwestować w Polskę, bo Polska nie tylko zwiększa swoje wydatki, (ale też) jest przykładem dla innych państw w Europie. Mamy relacje zarówno gospodarcze bardzo silne, to są zakupy sprzętu, ale również amerykańskie inwestycje w Polsce” – mówił szef MON, dodając, że np. modernizacja polskich samolotów F-16 odbędzie się w Bydgoszczy przy udziale przemysłu amerykańskiego. „To portfolio naszej współpracy jest bardzo szerokie, dlatego jesteśmy przykładem dla innych, że można zwiększać wydatki (PKB na obronność – PAP). Te wydatki z około sześćdziesięciu kilku miliardów w 2022 roku do 200 miliardów w przyszłym roku. To jest atomowe tempo” – ocenił Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier podziękował też władzom USA za uhonorowanie polskiego pilota F-16 mjr. Macieja Krakowiana, który zginął niedawno w katastrofie w Radomiu. Spotkanie prezydentów zapoczątkował przelot myśliwców F-16 i F-35 nad Białym Domem. Myśliwce F-16 ułożyły się w formację „missing man” z odlatującym w górę jednym samolotem.

„Major Krakowian ukończył Akademię Sił Powietrznych w Colorado Springs (…). Był wyróżniony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, przez prezydenta (Baracka) Obamę, który wręczał mu dyplom, więc był częścią społeczności lotniczej, rozpoznawanym również, a może nawet bardzo w Stanach Zjednoczonych” – dodał Kosiniak-Kamysz.

Prezydent Nawrocki podkreślił podczas spotkania z Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym, że Polacy cieszą się z obecności amerykańskich wojsk na terytorium ich kraju.