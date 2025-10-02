Kopenhaga: Nausėda wzywa do wzmocnienia wschodniej flanki i szybszej pomocy dla Ukrainy

Zwracając się do przywódców państw UE, prezydent podkreślił, że Rosja pozostaje bezpośrednim zagrożeniem nie tylko dla Ukrainy, lecz dla całej Europy, a w obecnych warunkach najbardziej narażona jest wschodnia granica Unii.

„Należy ją wzmacniać natychmiast” – zaznaczył.

Nausėda przypomniał, że Litwa solidarnie stoi u boku Danii, Estonii, Polski i Rumunii, które zmagają się z wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej.

„W lipcu naszą przestrzeń powietrzną dwukrotnie naruszyły rosyjskie bezzałogowce. Ta eskalacja pokazuje stały i niebezpieczny wzrost prowokacji, wymagający stanowczej reakcji UE oraz zdolności do skutecznego odstraszania” – powiedział.

Podczas spotkania omawiano kwestie europejskiej obrony i bezpieczeństwa w kontekście tworzenia planu gotowości obronnej UE na 2030 r.. Prezydent zaznaczył, że dokument musi przewidywać konkretne kroki wzmacniania zdolności oparte na konsekwentnych inwestycjach. Dla Litwy kluczowe są: obrona powietrzna, rozwój systemów przeciwdronowych oraz wzmocnienie Bałtyckiej Linii Obrony.

Zdaniem Nausėdy nowe inicjatywy UE dotyczące monitorowania wschodniej flanki i „sojuszu dronowego” z Ukrainą powinny jak najszybciej stać się realnymi programami wspólnotowymi z odpowiednim finansowaniem. Konieczne jest też większe otwarcie na udział Stanów Zjednoczonych i innych sojuszników w kluczowych projektach obronnych Europy, a także pilne zapewnienie sprawnego wojskowego mobilności na całym kontynencie.

Odnosząc się do sytuacji na Ukrainie, prezydent stwierdził, że agresja Rosji będzie trwać, dopóki nie zostanie powstrzymana.

„Tylko bezwarunkowe zawieszenie broni, oparte na rzeczywistej równowadze sił, może otworzyć drogę do trwałego pokoju. Naszą odpowiedzią musi być wzmocnione wsparcie wojskowe, humanitarne i finansowe dla Ukrainy, przy jednoczesnej maksymalizacji presji na Rosję. Litwa wzywa do jak najszybszego przyjęcia 19. pakietu sankcji, zwiększenia pomocy wojskowej i wykorzystania zamrożonych aktywów Rosji. Ukraina jest dziś pierwszą i najważniejszą linią obrony Europy” – oświadczył.

Nausėda przypomniał, że Litwa przeznaczyła na pomoc wojskową dla Ukrainy około 1 mld euro i wraz z pozostałymi państwami bałtyckimi zobowiązała się co roku przekazywać na ten cel co najmniej 0,25 proc. PKB. Prezydent zaapelował do innych krajów o pójście tą drogą i większą ambicję.

Litewski przywódca zwrócił również uwagę na potrzebę przyspieszenia integracji Ukrainy z UE: jego zdaniem negocjacje akcesyjne należy rozpocząć możliwie szybko, a rok 2030 wyznaczyć jako docelową datę członkostwa. „Ukraina i Mołdawia powinny posuwać się naprzód razem” – dodał.

Wieczorem prezydent – na zaproszenie króla Danii Fryderyka X i królowej Marii – wziął udział w uroczystej kolacji. W czwartek, kontynuując wizytę w Danii, uczestniczyć będzie w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej.