Kondratowicz: priorytetem systemy antydronowe i modernizacja nadzoru

Minister podkreślił, że na granicy z Białorusią osiągnięto „znaczny postęp”, natomiast na odcinku z Rosją „wciąż pozostaje wiele do zrobienia”.
„Mówimy o planie wzmocnienia granicy z Rosją, którego wartość przekracza 100 mln euro” – zaznaczył.
Litewska granica z Rosją liczy około 275 km; część infrastruktury na tym odcinku jest już ufortyfikowana. Kondratowicz zwrócił uwagę, że osobną, kluczową pozycję stanowią systemy antydronowe.
„Plany podległych MSW służb obejmują wydatki powyżej 30 mln euro – zarówno na ochronę infrastruktury krytycznej, jak i na zabezpieczenie granicy” – dodał.
W ubiegłym tygodniu Litwa, Estonia, Finlandia, Łotwa i Polska wystąpiły wspólnym listem do Komisji Europejskiej o dodatkowe finansowanie rozbudowy zdolności ochrony przestrzeni powietrznej.
„Ta wspólna inicjatywa została przyjęta. Liczymy, że będzie podstawą do szybkiego startu projektu budowy wspólnego systemu antydronowego” – powiedział minister.