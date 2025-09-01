Kondratowicz: priorytetem systemy antydronowe i modernizacja nadzoru

Minister podkreślił, że na granicy z Białorusią osiągnięto „znaczny postęp”, natomiast na odcinku z Rosją „wciąż pozostaje wiele do zrobienia”.

„Mówimy o planie wzmocnienia granicy z Rosją, którego wartość przekracza 100 mln euro” – zaznaczył.

Litewska granica z Rosją liczy około 275 km; część infrastruktury na tym odcinku jest już ufortyfikowana. Kondratowicz zwrócił uwagę, że osobną, kluczową pozycję stanowią systemy antydronowe.

„Plany podległych MSW służb obejmują wydatki powyżej 30 mln euro – zarówno na ochronę infrastruktury krytycznej, jak i na zabezpieczenie granicy” – dodał.

W ubiegłym tygodniu Litwa, Estonia, Finlandia, Łotwa i Polska wystąpiły wspólnym listem do Komisji Europejskiej o dodatkowe finansowanie rozbudowy zdolności ochrony przestrzeni powietrznej.