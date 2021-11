Kolumna migrantów idzie w kierunku granicy z Polską

Zgodnie z białoruskim prawem w strefie przygranicznej można przebywać jedynie, gdy ma się wydane specjalne pozwolenie.

Wiceminister Maciej Wąsik oświadczył, że polskie służby są gotowe do każdego scenariusza.

Na granicy w Kuźnicy jest @Straz_Graniczna , @PolskaPolicja i Wojsko Polskie. Polskie służby są przygotowane na wszelkie okoliczności. — Maciej Wąsik 🇵🇱 (@WasikMaciej) November 8, 2021

O sytuacji na granicy wypowiedział się też na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Nagrania wideo kolumny zaczęły pojawiać się w popularnych białoruskich portalach społecznościowych z samego rana. Ludzie szli poboczem trasy M6. Towarzyszyli im uzbrojeni w automaty żołnierze bez znaków rozpoznawczych.

Były funkcjonariusz białoruskiej straży granicznej powiedział Biełsatowi, że są to wojskowi, a nie pracownicy Białoruskiego Komitetu Granicznego (odpowiednik Straży Granicznej).

Ta instytucja poinformowała w komunikacie, że wie o kolumnie migrantów i strona białoruska „zapewnia bezpieczne funkcjonowanie międzynarodowej trasy i bezpieczeństwo osób, które nią idą”. Komitet Graniczny tłumaczy kierując się swoją logiką, że ludzie idą w kierunku Polski ponieważ polska Straż Graniczna ich wypychała.

– W tym momencie wieloosobowa grupa uchodźców z rzeczami idzie wzdłuż trasy do granicy z Polską. Polska Straż Graniczna niejednokrotnie informowała o tym, jak tysiącami wypycha migrantów do granicy z Białorusią. Do podobnego rozpaczliwego kroku zmusiła uchodźców obojętność i nieludzki stosunek polskich władz – napisano w komunikacie.

„Rozpoczęła się właśnie największa do tej pory próba masowego siłowego wejścia na teren Polski” – informował Rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych RP Stanisław Żaryn.