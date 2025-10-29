Kęstutis Budrys: nie mam informacji o zmniejszeniu liczby amerykańskich żołnierzy na Litwie

„Jeśli chodzi o plany dotyczące przeglądu obecności w regionie, to na dzień dzisiejszy nie mam takiego potwierdzenia. Tak, widziałem te same doniesienia, ale nawet nieoficjalnie na temat Litwy nie mam żadnych informacji w tej chwili” – powiedział szef litewskiej dyplomacji, Kęstutis Budrys.

Zgodnie z jego słowami, trwają intensywne rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi, aby amerykańskie siły pozostały rozmieszczone w Litwie, podkreślając dobrą sytuację, jaką stwarza się żołnierzom.

„Jesteśmy przekonani, że to najlepsze warunki na świecie, jakie Stany Zjednoczone zapewniają swoim siłom. Mamy wszystkie argumenty: polityczne, bezpieczeństwa, strategiczne, ekonomiczne i finansowe” – powiedział szef MSZ.

Komentarze te padły po tym, jak w środę Ministerstwo Obrony Rumunii poinformowało, że Stany Zjednoczone poinformowały je i swoich sojuszników o planach zmniejszenia liczby amerykańskich żołnierzy rozmieszczonych na wschodniej flance NATO.

Zgodnie z ministrem obrony Rumunii decyzja USA nie jest traktowana jako wycofanie wojsk, lecz jako zakończenie rotacji brygady, której jednostki stacjonowały w kilku krajach Sojuszu, w tym w Bułgarii, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech.

Amerykańscy żołnierze w Litwie są rozmieszczeni na zasadzie rotacji – zmieniają się co dziewięć miesięcy. Nowa rotacja rozpoczęła się w październiku, a Ministerstwo Ochrony Kraju prowadzi negocjacje z Amerykanami na temat przedłużenia rotacji.

Według K. Budrysa, w USA istnieje zarówno wsparcie dla wzmacniania obecności wojskowej na wschodniej flance NATO, jak i dla jej zmniejszenia.

„Jednak ci, którzy rzeczywiście pracują, którzy faktycznie opracowują plany, oczekujemy od nich informacji, kiedy już wyślą te liczby w swoim systemie, kiedy zostaną przeglądnięte przez sztaby, wtedy je zobaczymy. Na razie takich liczb nie ma” – zapewnił minister Budrys.

Podobnie, w środę, w rozmowie z portalem informacyjnym „15min”, główny doradca prezydenta Deividas Matulionis powiedział, że nie ma żadnych informacji, które potwierdzałyby zmniejszenie liczby amerykańskich wojsk w Litwie.