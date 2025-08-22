Kasčiūnas: Litwa nie powinna kupować samolotów z Brazylii

„Uważam, że to poważny błąd” – w wywiadzie dla radia Žinios powiedział lider konserwatystów, Laurynas Kasčiūnas. „Naszym celem jest stworzenie litewskiej dywizji, a jej trzonem powinny być elementy bojowe: artyleria, obrona powietrzna, mechanizacja, czyli bojowe wozy piechoty i podobny sprzęt. Te samoloty nie pasują do takiej koncepcji dywizji” – dodał.

Zdaniem przewodniczącego Związku Ojczyzny – Litewskich Chrześcijańskich Demokratów, koszt zakupu maszyn miałby wynieść od 700 do 800 milionów euro, a same samoloty stanowiłyby jedynie „dodatkowe narzędzie”, niebędące obecnie priorytetem.

„To kwestia ustalania priorytetów. Czy teraz jest na to czas? Może za trzy, cztery lata taki projekt będzie potrzebny, ale nie teraz. Dziś mamy zupełnie inne priorytety” – wyjaśniał Kasčiūnas.

Polityk zwrócił też uwagę na aspekt polityczny zakupu: – Brazylia należy do grupy BRICS, która jest blokiem antyzachodnim. Pytam więc, czy na przykład Departament Wywiadu Wojskowego przygotował w tej sprawie jakąś ocenę?

Laurynas Kasčiūnas zapowiedział, że zaproponuje, aby sejmowy Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (NSGK) wystąpił z rekomendacją o rezygnacji z zakupu.

„Będę do tego nawoływał. Zaproponuję NSGK przyjęcie rekomendacji w tej sprawie” – oświadczył.

Jak wcześniej informowała agencja BNS, Litwa planuje zakup trzech samolotów „Embraer C-390 Millennium”. Decyzję w tej sprawie ogłoszono publicznie w połowie czerwca, po posiedzeniu Rady Obrony Państwa.

Nowe maszyny mają uzupełnić flotę powietrzną litewskich sił zbrojnych, która obecnie składa się głównie z kilku śmigłowców i trzech transportowych samolotów „Spartan”, używanych od ponad 15 lat.

Plany zakupu spotkały się z krytyką także ze strony innych polityków, w tym obecnego przewodniczącego NSGK, Giedrimasa Jeglinsasa.