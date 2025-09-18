Znad Wilii

K. Budrys: wzmacnianie wschodniej granicy UE kluczowe dla bezpieczeństwa Europy

Szef litewskiej dyplomacji, Kęstutis Budrys, podkreślił, że Unia Europejska musi kontynuować długoterminowe wsparcie finansowe dla potrzeb obronnych swoich państw członkowskich, koncentrując szczególną uwagę na krajach wschodnich Wspólnoty. Minister zaznaczył, że szczególnie ważne jest wsparcie dla państw graniczących z Rosją i Białorusią, które odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa całej Europy.

Budrys wypowiedział się w ten sposób podczas spotkania w Wilnie z komisarzem UE odpowiedzialnym za obronność i kosmos, Andriusem Kubiliusem.

„Skuteczne i celowe działania UE na rzecz wzmocnienia obrony i bezpieczeństwa są absolutną koniecznością w obecnym kontekście bezpieczeństwa. Musimy wzmacniać wschodnią granicę UE, ponieważ to tam zaczyna się bezpieczeństwo Europy” – czytamy w komunikacie MSZ Litwy.

Zgodnie z wypowiedzią ministra spraw zagranicznych, konieczne jest zwiększenie finansowania dla wschodnich państw członkowskich UE, graniczących z Rosją i Białorusią. Minister wyraził również nadzieję na finansowanie dla Litwy w kluczowych inicjatywach.

„Liczymy na znaczące finansowanie ze strony UE dla szczególnie ważnych dla Litwy inicjatyw – linii obrony bałtyckiej, wschodniego tarczy, dronów granicznych” – powiedział szef litewskiej dyplomacji.

Minister omówił również kwestie wsparcia Ukrainy oraz inicjatywy UE mające na celu zwiększenie integracji ukraińskiego przemysłu obronnego z przemysłem obronnym Unii, a także przyszły wieloletni budżet UE na lata 2028–2034.

Zgodnie z komunikatem MSZ, minister Budrys podkreślił, że rosnąca uwaga Komisji Europejskiej wobec obronności oraz nowe inicjatywy UE w zakresie obrony i bezpieczeństwa są bardzo ważne, by budować silną i odporną Europę, która będzie w stanie przejąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, wspierać Ukrainę w obronie przed rosyjską agresją i wnieść odpowiedni wkład w transatlantycką współpracę.

Budrys pogratulował również decyzji Komisji Europejskiej o przeznaczeniu 6,3 miliarda euro na obronność Litwy w ramach nowego instrumentu UE wzmacniającego zdolności obronne (SAFE).

