K. Budrys: wzmacnianie wschodniej granicy UE kluczowe dla bezpieczeństwa Europy

Budrys wypowiedział się w ten sposób podczas spotkania w Wilnie z komisarzem UE odpowiedzialnym za obronność i kosmos, Andriusem Kubiliusem.

„Skuteczne i celowe działania UE na rzecz wzmocnienia obrony i bezpieczeństwa są absolutną koniecznością w obecnym kontekście bezpieczeństwa. Musimy wzmacniać wschodnią granicę UE, ponieważ to tam zaczyna się bezpieczeństwo Europy” – czytamy w komunikacie MSZ Litwy.

Zgodnie z wypowiedzią ministra spraw zagranicznych, konieczne jest zwiększenie finansowania dla wschodnich państw członkowskich UE, graniczących z Rosją i Białorusią. Minister wyraził również nadzieję na finansowanie dla Litwy w kluczowych inicjatywach.

„Liczymy na znaczące finansowanie ze strony UE dla szczególnie ważnych dla Litwy inicjatyw – linii obrony bałtyckiej, wschodniego tarczy, dronów granicznych” – powiedział szef litewskiej dyplomacji.

Minister omówił również kwestie wsparcia Ukrainy oraz inicjatywy UE mające na celu zwiększenie integracji ukraińskiego przemysłu obronnego z przemysłem obronnym Unii, a także przyszły wieloletni budżet UE na lata 2028–2034.

Zgodnie z komunikatem MSZ, minister Budrys podkreślił, że rosnąca uwaga Komisji Europejskiej wobec obronności oraz nowe inicjatywy UE w zakresie obrony i bezpieczeństwa są bardzo ważne, by budować silną i odporną Europę, która będzie w stanie przejąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, wspierać Ukrainę w obronie przed rosyjską agresją i wnieść odpowiedni wkład w transatlantycką współpracę.

Budrys pogratulował również decyzji Komisji Europejskiej o przeznaczeniu 6,3 miliarda euro na obronność Litwy w ramach nowego instrumentu UE wzmacniającego zdolności obronne (SAFE).