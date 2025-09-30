„Jesteśmy tutaj”: w Rukli otwarto obszar zabezpieczenia logistycznego dla niemieckiej brygady

Dowódca niemieckiej brygady na Litwie Christoph Huber zapowiedział, że obecnie formacja koncentruje się na własnym szkoleniu, a latem przyszłego roku planowane są manewry z sojusznikami.

– Brygada rozpocznie serię ćwiczeń „Freedom Shield” („Tarcza Wolności”), które mają się odbywać dwa razy w roku. Kończymy uzgadnianie szczegółów pierwszej edycji, planowanej na początek lata 2026 r. – powiedział Huber.

– Będą to intensywne i wyraźnie widoczne ćwiczenia o charakterze odstraszającym, z udziałem naszej i innych sojuszniczych grup bojowych. W przyszłym roku brygada wyśle jednoznaczny sygnał: „jesteśmy tu” – budujemy zdolną do walki, sprawną brygadę – dodał.

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius nazwał otwarcie obszaru zabezpieczenia logistycznego „ważnym i namacalnym osiągnięciem”, które zapewnia trwałość wysiłków na rzecz odstraszania.

– Dotychczasowa infrastruktura robi wrażenie i z zainteresowaniem przyjrzę się jej z bliska – podkreślił.

Szefowa litewskiego resortu ochrony Dovilė Šakalienė zwróciła uwagę, że to „bardzo nowoczesny” obiekt o wartości ponad 70 mln euro, sfinansowany przez Berlin i przeznaczony dla wojsk NATO.

– Powstała infrastruktura zapewni stałą pełną gotowość naszych sojuszników i stanowi kolejną gwarancję wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Otwarcie w Rukli to nie tylko infrastruktura, lecz także symbol naszej jedności, siły, wiarygodności i determinacji – powiedziała.

Zakres inwestycji

Jak informuje Ministerstwo Ochrony Kraju, na blisko 20-hektarowym terenie zbudowano i wyposażono ponad 15 tys. m² obiektów – warsztaty remontowe, zaplecze administracyjne, magazyny i inne kluczowe budynki logistyczne – oraz ponad 120 tys. m² utwardzonych placów i dróg. Zmodernizowano sieć dróg, powstały nowe sieci inżynieryjne, farma fotowoltaiczna na potrzeby obszaru, a także zabezpieczenia fizyczne i elektroniczne.

Projekt sfinansował rząd Niemiec; realizowała go niemiecka firma z udziałem 15 litewskich przedsiębiorstw budowlanych jako podwykonawców. Inwestycję przeprowadzono za pośrednictwem Agencji Wsparcia i Zamówień NATO.

Plan rozmieszczenia brygady

Zgodnie z zapowiedziami Berlina, do połowy 2026 r. w brygadzie stacjonującej na Litwie służyć będzie ok. 2 tys. żołnierzy. Pełną zdolność operacyjną formacja ma osiągać stopniowo w 2027 r.; wówczas w Rukli i Rudnikach ma żyć i pracować ok. 4,3 tys. żołnierzy oraz 200 cywilów.

Niemcy planują rozlokowanie 4–5 tys. żołnierzy do końca 2027 r. Większość jednostek trafi na poligon w Rudnikach (rejon solecznicki), natomiast w Rukli – obok komponentu bojowego – mają stacjonować pododdziały inżynieryjne i rozpoznawcze. Tempo przerzutu – jak podkreśla Berlin – zależeć będzie od przygotowania Litwy do przyjęcia żołnierzy i ich rodzin.

Resort ocenia, że łączna wartość inwestycji w infrastrukturę wojskową i szkoleniową niezbędną do przyjęcia brygady może sięgnąć ok. 800 mln euro.