Litwa stoi przed koniecznością powszechnego poboru

– „Myślę, że może się zdarzyć, iż nie unikniemy tego rozwiązania” – powiedziała w środę.

Obecnie na Litwie nie obowiązuje powszechny pobór. Służba wojskowa trwa dziewięć miesięcy, jednak od przyszłego roku pojawi się możliwość jej skrócenia – młodzi ludzie będą mogli odbywać służbę przez trzy, sześć lub dziewięć miesięcy.

Do armii będą powoływani absolwenci szkół w wieku 18–22 lat, a ich liczba ma być stopniowo zwiększana. Część polityków wskazuje, że w ten sposób Litwa faktycznie zbliża się do modelu powszechnego poboru.

– „Przyznam, że zawsze byłam zwolenniczką zawodowej armii. Uważam, że zmotywowany człowiek potrafi przenosić góry. Ale nie możemy ignorować realiów, w jakich żyjemy” – podkreśliła Ruginienė.

Prezydent Gitanas Nausėda wielokrotnie podkreślał, że w przypadku wprowadzenia powszechnego poboru w pierwszej kolejności obejmowałby on mężczyzn. Jednocześnie zaznaczał, że obecnie Litwa nie jest jeszcze gotowa na taki krok.