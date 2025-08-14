Godliauskas: 10 lat na pełną ochronę granicy

Jak wyjaśnił, projekt będzie łączony z realizowaną wspólnie z Łotwą i Estonią linią obrony państw bałtyckich oraz polskim projektem Tarcza Wschod.

– Na poziomie politycznym już jesteśmy połączeni. Jesienią nastąpi integracja na poziomie operacyjnym – powiedział Godliauskas.

Trzy echelony obrony

Pierwszy pas ochronny obejmie teren do 3 km od granicy zewnętrznej, drugi – do 20 km, a trzeci – do 50 km. System połączy naturalne bariery z przeszkodami inżynieryjnymi, elementami technicznymi oraz rozwiązaniami prawnymi i instytucjonalnymi, co ma zapewnić spójność działań wojska i innych służb.

W pierwszym eśzelonie znajdą się m.in. rowy przeciwczołgowe, tzw. zęby smoka, pola przygotowane do zaminowania oraz umocnione punkty oporu z okopami. Kolejne dwa pasy obrony obejmą m.in. rowy melioracyjne, inżynieryjne parki kontrmobilności, mosty przygotowane do wysadzenia, zablokowane przyczółki, punkty oporu oraz drzewa gotowe do ścięcia wzdłuż dróg.

Godliauskas zapowiedział, że już we wrześniu–październiku rozpoczną się prace przy blokadzie zamkniętych przejść granicznych, przygotowaniu dróg do blokowania oraz budowie punktów oporu. W niektórych przypadkach konieczne będzie przejęcie gruntów od mieszkańców.

Inwestycje w obronę powietrzną

Ważnym elementem projektu będzie ochrona przestrzeni powietrznej granicy.

– Ochrona powietrzna, systemy antydronowe, monitoring i niszczenie celów to priorytet – zaznaczył wiceminister.



Na ten cel planuje się łącznie nawet 500 mln euro inwestycji, które obejmą m.in. nowe radary i środki walki elektronicznej. Jak dodał, ostatnie incydenty z wtargnięciem rosyjskich dronów pokazały trudności w wykrywaniu obiektów lecących na małej wysokości.

Dziesięcioletni plan za 1,1 mld euro

Cały projekt ma zostać zrealizowany w ciągu 10 lat i będzie kosztował około 1,1 mld euro. Największa część środków – ok. 800 mln euro – zostanie przeznaczona na zakup min. Finansowanie pochodzi z budżetu obronnego Litwy, środków pożyczonych oraz kredytów z programu SAFE Unii Europejskiej.