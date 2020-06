Georgette Mosbacher: w Polsce będzie więcej żołnierzy z USA

Ambasador Mosbacher odniosła się w niedzielę na Twitterze do fragmentu książki byłego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego USA Johna Boltona pt. „The Room Where It Happened”, w którym napisał, że prezydent Donald Trump przyznał mu, iż nie pamięta, żeby zgodził się na Fort Trump w Polsce.

„To mylące stwierdzenie – nazwa »Fort Trump« nigdy nie była rozważana. Uwaga prezydenta Donalda Trumpa skierowana jest na Wspólną Deklarację o Współpracy Obronnej, podpisaną przez obydwu prezydentów, która jest realizowana na bieżąco i zgodnie z harmonogramem” – napisała ambasador na Twitterze.

„W Polsce będzie więcej żołnierzy z USA” – podkreśliła.