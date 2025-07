Generał NATO: wschodnie kraje Sojuszu regularnie mierzą się z wtargnięciami dronów

Jak zaznaczył, takie incydenty są jeszcze częstsze w innych krajach.

„Ani Litwa, ani inne państwa flanki wschodniej nie są wyjątkowe – prawie wszystkie borykają się z tym problemem, począwszy od Finlandii, aż po Rumunię i Turcję” – powiedział gen. Remigijus Baltrėnas portalowi „15min”.

Jednym z najważniejszych wyzwań jest wykrycie obiektów latających na niskim pułapie.

„Pełne pokrycie przestrzeni powietrznej na wysokości do 300 metrów jest niezwykle trudne — praktycznie żaden kraj NATO nie dysponuje odpowiednimi systemami. Choć są one rozwijane, to zależą od budżetów obronnych poszczególnych państw” – dodał generał.

Baltrėnas zaznaczył, że nawet duże nakłady finansowe nie rozwiązują problemu natychmiast: „Radarów, systemów akustycznych czy innych sensorów nie można po prostu wyjąć z półki i jutro zamontować przy granicy.”

Dla NATO stan pokoju stanowi dodatkową barierę w neutralizacji dronów:

„Żyjemy w systemie prawa pokojowego, który różni się od wojennego, jak na Ukrainie. Nawet Rumunia i Bułgaria mają trudności z neutralizacją obiektów latających podczas pokoju” — wyjaśniał.

Ponadto przestrzeń powietrzna jest zarządzana przez organizacje cywilnej lotnictwa, co wiąże się z innymi regulacjami niż wojskowe.

Baltrėnas uspokoił, że obecność dronów w przestrzeni NATO nie jest zaskakująca: „Na południu, w Rumunii i Bułgarii, drony wdzierają się regularnie — czasami są to bojowe drony. Ukraińskie systemy obrony powietrznej je zakłócają, a te często trafiają do przestrzeni NATO.”

Redakcja ZW.LT przypomina, że dron o nieustalonym pochodzeniu, prawdopodobnie z Białorusi, był poszukiwany 28 lipca rano na Litwie.

Mieszkańcy zgłosili go policji po usłyszeniu dźwięku, niektórzy nagrali przelot drona. Kolejny bezzałogowiec wkroczył w litewską przestrzeń z Białorusi 10 lipca — początkowo myślano, że to dron „Shahed” używany przez Rosję, ale okazało się, że był nim rosyjski „Gerbera”, wizualnie podobny do Shahed i przeznaczony do dezorientacji systemów obrony powietrznej. Maszyna spadła już po trzech minutach od wejścia na litewskie terytorium.

Eksperci wojskowi i część polityków łączą ostatnie incydenty z działaniami Ukrainy, mającymi na celu dezorientację rosyjskich dronów — co może prowadzić do ich zagubienia w przestrzeni NATO.