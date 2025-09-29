Gen. Vaikšnoras: Litwa nie zapewni pełnej ochrony przestrzeni powietrznej, nawet za 500 mln euro

Według gen. Vaikšnorasa, aby zapewnić pełną ochronę przestrzeni powietrznej, należałoby przeznaczyć na to 10% produktu krajowego brutto (PKB) kraju.

„Chciałbym nieco uspokoić społeczeństwo i stłumić oczekiwania. Tak jak w całej NATO i innych krajach, nie jesteśmy w stanie w pełni zapewnić 100% bezpieczeństwa, należy to przyjąć naturalnie” – po posiedzeniu Rady Obrony Państwa powiedział dowódca Litewskich Sił Zbrojnych, gen. Raimundas Vaikšnoras.

Dowódca armii potwierdził, że wzmocnienie obrony powietrznej będzie miało miejsce jedynie w wybranych rejonach granicznych oraz wokół strategicznych obiektów. Na szerszą ochronę potrzeba więcej funduszy.

„Na tę skalę musielibyśmy przeznaczyć całkowicie inne fundusze, około 10% na obronność lub więcej, jeśli takie byłyby oczekiwania. Dlatego zarządzanie oczekiwaniami jest bardzo ważne. Chodzi tylko o niektóre miejsca, nie zapominajmy, że mamy także obiekty strategiczne, które wymagają ochrony, nie tylko granice” – dodał gen. Vaikšnoras.

W kontekście ostatnich naruszeń przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, szczególnie w krajach flanki wschodniej NATO, Litwa planuje zwiększyć zdolności obrony powietrznej do 2027 roku.

„Byłoby zbyt odważne twierdzić, że pokryjemy wszystko, nawet jeśli mówimy o tych środkach. Mówię o miliardach, jeśli chcielibyśmy, aby cała przestrzeń powietrzna Litwy była chroniona” – mówił dowódca Litewskich Sił Zbrojnych.

Według generała Vaikšnorasa, nowe zdolności obronne mają być mobilne, umożliwiające przenoszenie ich w zależności od zagrożeń i potrzeb.

„Chcemy być w stanie identyfikować nisko latające obiekty i je neutralizować” – zaznaczył dowódca.

Dodał, że państwa NATO nie mają jednolitego rozwiązania, jak wykrywać i neutralizować drony łamiące przestrzeń powietrzną, ale operacja NATO „Eastern Sentry” pomoże w krótkim okresie rozwiązać tę sytuację.

„Oczekujemy wsparcia od Niemiec dla Litwy. Rozmawialiśmy z dowódcą ich armii. Teraz trwa proces generowania sił, aby podejście do problemu było systemowe” – powiedział Vaikšnoras.

Ostatnio, po incydencie z dwoma rosyjskimi dronami „Gerbera”, które w czerwcu naruszyły przestrzeń powietrzną Litwy, NATO ogłosiło, że wzmocni obronę na wschodniej flance, aby odpowiedzieć na zagrożenie ze strony Moskwy. W odpowiedzi na te wydarzenia, Litwa planuje zakupić radar i systemy antydronowe, co zostało poparte przez ministrów obrony w regionie.

Wkrótce, dzięki nowym zmianom legislacyjnym w Sejmie, armia ma szybciej i skuteczniej neutralizować drony, które stanowią zagrożenie dla litewskiej przestrzeni powietrznej.