G. Nausėda: Litwa nie jest słabym ogniwem w NATO

„Nie jesteśmy słabym ogniwem, jesteśmy silni. Istnienie korytarza Suwalskiego to fakt, ale wkładamy ogromne wysiłki, aby chronić ten obszar, zwłaszcza współpracując z Polską” – powiedział prezydent Litwy, Gitanas Nausėda.

Korytarz Suwalski to pas o szerokości około 100 kilometrów, który stanowi granicę Litwy i Polski, ograniczony od zachodu Obwodem Kaliningradzkim, a od wschodu Białorusią.

W ubiegłym roku armie Litwy i Polski przeprowadziły wspólne ćwiczenia wojskowe w tym rejonie, testując scenariusze obronne w ramach dwustronnego „Planu Orszy”.

Plan ten został opracowany przez dowódców armii Litwy i Polski w 2022 roku, a jego większa część jest tajna.

„Odbywają się wspólne ćwiczenia, także w Rūdninkach. Większa część niemieckiej brygady, około osiemdziesięciu procent, będzie rozmieszczona i trenować tam, a reszta uda się do Rukli, na północy” – powiedział prezydent Nausėda.

Jak informował BNS, Niemcy zobowiązały się do rozmieszczenia brygady wojskowej w Litwie do końca 2027 roku. W ubiegłym roku w kwietniu do Litwy przybył początkowy element niemieckiej brygady, odpowiedzialny za planowanie przenoszenia brygady. Przewiduje się, że do końca tego roku liczba niemieckich żołnierzy wzrośnie do 500.