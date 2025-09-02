Fińska inicjatywa dla Ukrainy. Litwa deklaruje udział

„Litwa z zadowoleniem przyjmuje i w pełni popiera fińską inicjatywę przewodniczenia koalicji na rzecz schronów dla Ukrainy. Jesteśmy gotowi do niej dołączyć. Ze swej strony zapraszamy Finlandię do udziału w naszej inicjatywie budowy nowych szkół na Ukrainie” – oświadczył podczas wspólnej konferencji prasowej przywódców Litwy i Finlandii w Helsinkach.

Jak przypomniano, Ukraina i Finlandia w maju ogłosiły powstanie międzynarodowej koalicji na rzecz wzmocnienia ochrony ludności cywilnej, której celem jest rozbudowa sieci schronów w kraju objętym wojną. Inicjatywa obejmuje budowę i doposażanie schronów, wymianę doświadczeń między państwami oraz tworzenie narzędzi finansowania tych inwestycji.

Litwa należy do państw, które rozpoczęły projekty odbudowy jeszcze przed zakończeniem wojny. Zatwierdzone w październiku przez rząd wytyczne dotyczące zaangażowania Litwy w odbudowę i odnowę Ukrainy w latach 2024–2027 przewidują m.in. wsparcie budowy szkół i schronów, zakup sprzętu do rozminowywania, pomoc w procesie integracji europejskiej oraz wzmacnianie odporności ukraińskiego sektora energetycznego.