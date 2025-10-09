Europarlament wzywa do zdecydowanej odpowiedzi UE na rosyjskie prowokacje z użyciem dronów

Rezolucja została przyjęta w Strasburgu 469 głosami za, przy 97 przeciw; 38 europosłów wstrzymało się od głosu.

Europosłowie uznali też w dokumencie, że zorganizowane przez Rosję naruszenia przestrzeni powietrznej państw UE i NATO stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy.

W rezolucji wyrazili także „pełną solidarność” z państwami, które w ostatnich miesiącach doświadczały bezpośrednich rosyjskich prowokacji, w tym z Polską, Estonią, Rumunią, i Danią. Wskazano, że „celowe zakłócanie ruchu lotniczego oraz ataki dronów na infrastrukturę wojskową i krytyczną Unii są rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego i stanowią realne zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa na kontynencie”.

PE zdecydowanie potępił „lekkomyślne i eskalacyjne działania Rosji”, podkreślając jej „pełną i jednoznaczną odpowiedzialność” za wtargnięcia dronów i samolotów w przestrzeń powietrzną Polski, Estonii i Rumunii.

Europosłowie z zadowoleniem przyjęli reakcję NATO, w tym przechwycenie rosyjskich maszyn nad Estonią i zestrzelenie dronów nad terytorium Polski, oceniając, że wspólna obrona powietrzna wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego powinna być wzmocniona w ramach operacji Wschodnia Straż; to operacja NATO, której celem jest wzmocnienie flanki wschodniej Sojuszu.

Europarlament wezwał Komisję Europejską i Radę UE (państwa członkowskie) do opracowania planu przeciwdziałania rosyjskiej wojnie hybrydowej we wszystkich domenach – lądowej, morskiej, powietrznej i cyfrowej.

Wskazano w rezolucji, że UE musi być gotowa do „proporcjonalnych środków odwetowych” i powinna jasno dać do zrozumienia, że „każde państwo, które naruszy suwerenność członków UE, spotka się z natychmiastową reakcją”.

W dokumencie PE apeluje o przyspieszenie budowy tzw. muru dronowego, zapowiedzianego przez KE. Ma on stanowić element szerszej tarczy obronnej wzdłuż wschodniej granicy Unii i NATO, chroniącej przed naruszeniami przestrzeni powietrznej i atakami z użyciem dronów.

Europosłowie wezwali KE do przedstawienia szczegółowego planu realizacji tego projektu przed październikowym szczytem Rady Europejskiej.

Podkreślili też, że kluczowym wyzwaniem pozostaje koszt przechwytywania dronów, dlatego UE powinna inwestować w rozwój tańszych i bardziej efektywnych systemów obrony przed nimi.

PE opowiedział się za stworzeniem wspólnego centrum dowodzenia i kontroli dla przyszłych europejskich działań związanych z dronami i systemami antydronowymi, w pełni zintegrowanego z architekturą obrony NATO.

Podkreślono również potrzebę regularnych ćwiczeń i szkoleń z udziałem sił zbrojnych, służb cywilnych i policyjnych w celu zwiększenia gotowości na ataki z użyciem dronów oraz innych zagrożeń hybrydowych.

Rezolucja zwraca uwagę na konieczność rozwoju zdolności rozpoznania i śledzenia zagrożeń powietrznych, w tym poprzez systemy obserwacji dronowej wzdłuż granic UE. PE apeluje też o skoordynowane działania w zakresie zakupu i produkcji dronów oraz technologii antydronowych, a także o wsparcie współpracy przemysłowej z Ukrainą, która – jak podkreślono – dysponuje unikalnym doświadczeniem bojowym i technologicznym w tej dziedzinie.

Europosłowie wezwali państwa członkowskie do zwiększenia inwestycji w produkcję dronów i sprzętu obronnego w Europie, uproszczenia przepisów środowiskowych dotyczących zakładów produkujących drony oraz inwestycje w mobilność wojskową.

PE przypomniał, że „rosyjskie ataki hybrydowe, sabotaż i ingerencje w przestrzeń powietrzną UE stanowią formę terroryzmu państwowego”, i zaapelował o wpisanie Rosji na listę państw wysokiego ryzyka w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.