Dzień Odblasków: prosty sposób na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych

„Odblask to mały znaczek, ale chroni tysiące osób. Mam nadzieję, że noszenie ich stanie się nawykiem i czymś oczywistym” – powiedział minister transportu i komunikacji Litwy, Juras Taminskas. „Mówiąc o bezpieczeństwie na drogach, często myślimy o bezpiecznej prędkości, znakach drogowych, pasach bezpieczeństwa i kierowcach. Jednak bardzo ważną grupą uczestników ruchu są piesi. W miarę jak dni stają się coraz krótsze, niezwykle ważne jest, by piesi zadbali o odblaski i umiejętnie je nosili. Ta akcja ma przypomnieć, że teraz jest najlepszy czas, aby to zrobić. Jesteśmy przekonani, że takie działania przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na drogach i pomagają ratować życie” – powiedział dyrektor generalny „Via Lietuva”, Martynas Gedaminskas.

Odblaski i inne środki poprawiające bezpieczeństwo są potrzebne zarówno w pochmurne południe, jak i wczesny poranek czy późny wieczór. Nadchodzi czas, gdy ludzie wychodzą z domu do pracy lub szkoły i wracają już po zmroku. Dlatego każdy uczestnik ruchu powinien wcześniej zadbać o odblaski i w razie potrzeby prawidłowo je nosić.

Celem akcji jest zachęcenie ludzi nie tylko do posiadania odblasków, ale także do ich właściwego przypinania, aby rzeczywiście spełniały swoją funkcję. Odblask sam nie świeci – odbija jedynie światło, dlatego musi być umocowany tak, by był widoczny z każdej strony i nie zasłaniały go ubrania czy torby.

„Chcemy, aby odblask stał się naturalną częścią ubioru – jak szalik czy rękawiczki. To nie symboliczny gest, lecz konkretna odpowiedzialność za swoje i cudze bezpieczeństwo” – podkreśla dyrektor „Via Lietuva”.

W tym roku start akcji z okazji Dnia Odblasków odbył się 16 października na dworcu autobusowym w Wilnie, gdzie obecni byli minister transportu Juras Taminskas, szef „Via Lietuva” oraz przedstawiciele litewskiego skautingu, zachęcający społeczeństwo do dbania o własne i bliskich bezpieczeństwo.

W trakcie akcji odblaski będą rozdawane przez członków litewskiego skautingu noszących chusty skautowe. Skauci odwiedzą nie tylko duże miasta, ale również mniejsze miejscowości i parafie. W tym roku będą rozdawać odblaski w godzinach od 8 do 18 w różnych miejscach Litwy: Wilnie, Malatach, Wiłkomierzu, Rietawie, Telszach, Olicie, Możejkach, Płungianach, Kiejdanach, Prenach i okolicach. Skauci pojawią się w różnych lokalizacjach – na dworcach autobusowych, przystankach, placach miejskich, przy kościołach oraz bezpośrednio w społecznościach lokalnych. W niektórych miastach odblaski będą również rozdawane przez kierowców autobusów podmiejskich.

„Dla nas ważne jest, aby ludzie nie tylko otrzymali odblask, ale także zrozumieli, jak go używać. Dlatego podczas tej akcji skauci rozmawiają z ludźmi, pomagają prawidłowo przypiąć odblaski i wyjaśniają, dlaczego jest to takie ważne. Każda taka rozmowa to krok ku bezpieczniejszym podróżom” – mówi główna harcmistrzyni Litewskiego Skautingu, Gabriela Kučytė-Bunė.

W tym roku szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo seniorów na drogach, dlatego „Via Lietuva” apeluje do dzieci, wnuków i bliskich, aby zadbali o to, by ich rodzice i dziadkowie byli widoczni na drodze – wręczyli im odblaski i wyjaśnili, jak prawidłowo je przypinać.

Przydatne wskazówki, które warto znać

„Via Lietuva” przypomina, że kolorowa kamizelka odblaskowa z odblaskowymi paskami, prawidłowo przypięty lub założony odblask oraz świecąca latarka pozwalają kierowcom zauważyć pieszego z daleka i w razie potrzeby zatrzymać samochód na czas. Gdy pole widoczności skraca się do kilkudziesięciu metrów, pieszy bez odblasku nagle wyłaniający się z ciemności może sprawić, że kierowca nie zdąży zahamować.

Ważne jest nie tylko posiadanie dobrego odblasku, ale także jego prawidłowe noszenie. Sam odblask nie świeci, odbija tylko światło, dlatego musi być mocowany tak, by padało na niego światło samochodów. Odblaski wiszące na torbach i plecakach powinny być przypięte tak, aby swobodnie się kołysały. Swobodnie poruszający się odblask zostanie oświetlony światłami samochodu i dzięki temu kierowcy będą mogli dostrzec pieszego z daleka.

Inicjatorzy akcji przypominają, że na terenach podmiejskich piesi powinni iść pod prąd ruchu samochodów – lewą stroną drogi. W takim przypadku odblaski muszą być przypięte na prawej ręce, nodze lub ubraniu. Na terenach podmiejskich odblaski, kolorowe kamizelki i świecące latarki są obowiązkowe.

Dla pieszych w miastach i miejscowościach zaleca się przypinanie odblasków w taki sposób, aby były widoczne i oświetlane przez światła samochodów.