„Dronowy rój” przy granicy NATO byłby uznany za atak

„Mówiąc o dużych rojach dronów zbliżających się do nas, nie mam żadnych wątpliwości, że gdybyśmy doświadczyli takiego uderzenia, nie byłby to przypadek, tylko atak na terytorium Sojuszu. W takim przypadku zostałyby aktywowane plany, skierowane dodatkowe siły i środki, które rozmieszczalibyśmy, by opanować sytuację” – powiedział generał po spotkaniu z minister ochrony kraju Litwy Dovilė Šakalienė.

„Nie będę uszczegóławiał naszych mocnych i słabych stron w tym obszarze, ale w razie zbrojnego ataku i uruchomienia artykułu 5. uruchomionoby wiele działań. To byłaby – jak powiedzielibyśmy w Ameryce – zupełnie inna gra” – dodał.

Do wypowiedzi doszło dzień po nocnym ataku Rosji na Ukrainę, podczas którego bezzałogowce wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną; część z nich zestrzelono. Premier Donald Tusk poinformował, że w ciągu nocy stwierdzono 19 naruszeń, z czego trzy drony zostały zestrzelone.

Generał podkreślił, że reakcja sił NATO w takich sytuacjach jest automatyczna i zdecentralizowana:

„Nikt nie musiał do mnie dzwonić po upoważnienia. Załogi powietrzne Sojuszu zrobiły dokładnie to, co do nich należało – broniły terytorium Sojuszu. Nie traktuję tego na swoim poziomie – zanim ktoś by do mnie zadzwonił, walka już by się skończyła. Ufam jednak siłom Sojuszu, że wypełniają tę misję każdego dnia”.

Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, trwającej ponad trzy lata, rosyjskie drony i rakiety kilkakrotnie naruszały przestrzeń powietrzną państw NATO w regionie – Łotwy, Litwy, Polski i Rumunii.