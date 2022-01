Dowódca Połączonych Sił Ekspedycyjnych z wizytą na Litwie

„Połączone Siły Ekspedycyjne to kolejna bardzo ważna jednostka wojskowa umożliwiająca szybkie reagowanie na każde zagrożenie i odstraszanie wroga. Podczas spotkania rozmawialiśmy o sytuacji bezpieczeństwa i zagrożeniach w regionie oraz omawialiśmy plany Połączonych Sił Ekspedycyjnych odstraszania i w razie potrzeby działań obronnych na wschodniej flance” – powiedział dowódca litewskich sił zbrojnych generał porucznik Valdemaras Rupšys.

Wiceminister Obrony Narodowej Margiris Abukevičius, 27 stycznia miał spotkanie z generałem dywizji J. Morrisem, dowódcą Połączonych Sił Ekspedycyjnych (JEF), omówili obecną sytuację bezpieczeństwa z Rosją koncentrującą swoje siły na Białorusi. – M. Abukevičius podkreślił, że Rosja stanowi coraz większe zagrożenie militarne dla bezpieczeństwa regionalnego i Sojuszu NATO. Wiceminister podkreślił także, że znaczenie brytyjskiej obecności wojskowej w regionie jest bardzo ważna.

„Wielka Brytania jest ważnym sojusznikiem NATO, którego obecność w regionie bałtyckim ma silny element odstraszający. Wyjątkową rolą Brytyjczyków jest zrzeszanie podobnie myślących krajów w regionie. Połączone Siły Ekspedycyjne są bezpośrednim politycznym i militarnym wyrazem tego. Uważamy, że JEF kierowany przez Wielką Brytanię jest jednym z pierwszych narzędzi reagowania na każdy kryzys”- powiedział Margiris Abukevičius, wiceminister obrony narodowej.

Podczas spotkania z szefem Sztabu Obrony generałem brygady Mindaugasem Steponavičiusem dowódca JEF omówił kwestie obronności i bezpieczeństwa Litwy oraz zbliżające się ćwiczenia wojskowe w regionie Morza Bałtyckiego.

Połączone Siły Ekspedycyjne to jednostka bojowa o wysokiej gotowości wielkości brygady, zaprojektowana do reagowania na nieoczekiwane kryzysy w Europie i poza nią: od pomocy humanitarnej, przez odstraszanie, po operacje bojowe. JEF jest przeznaczony przede wszystkim do operacji szybkiego reagowania pod banderą Unii Europejskiej, NATO lub ONZ. Jej jednostki mogłyby być również wykorzystywane w 5 art. dla operacji.

Dowództwo połączonych sił ekspedycyjnych stanowi trzon Wielkiej Brytanii. Sześć innych krajów (Dania, Estonia, Łotwa, Litwa, Holandia i Norwegia) wnosi wkład w miarę potrzeb – siły lądowe, morskie i powietrzne jednostek wojskowych.

Od początku 2016 r. Litewski oficer służy w kwaterze głównej JEF w Northwood w Wielkiej Brytanii. Litwa przydziela tym siłom jednostkę wielkości kompanii, która wchodzi w skład grupy bojowej armii duńskiej, a także medyka przydzielonego do brytyjskiego wojskowego szpitala polowego.