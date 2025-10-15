Dovilė Šakalienė w Sztokholmie: dyskusje o obronności, współpracy przemysłowej i wsparciu dla Ukrainy

„W Sztokholmie spotkałam się z ministrem obrony Szwecji, Pål Jonsonem. Litwa i Szwecja łączy wspólna odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo regionu oraz przekonanie, że nasze zagrożenia nie są teoretyczne, lecz bardzo realne. Omówiliśmy wszystkie kluczowe kwestie współpracy obronnej: od obrony powietrznej i morskiej po przemysł obronny, technologie, cyberbezpieczeństwo oraz oczywiście wsparcie dla Ukrainy. Przemysł obronny jest priorytetem naszej współpracy. Rozmawialiśmy o współpracy przemysłowej oraz o włączeniu litewskich firm do łańcuchów dostaw dużych szwedzkich korporacji obronnych. Wspólnym celem Europy, w którym zgadzamy się z Szwedami, jest zwiększenie tempa produkcji uzbrojenia w całej Europie. Zgadzamy się także, że NATO musi przejść od patrolu powietrznego do obrony powietrznej, podzieliliśmy się litewską inicjatywą w sprawie zintegrowanej obrony powietrznej krajów bałtyckich. Omówiliśmy dzielenie się obrazem powietrznym i zaprosiliśmy Szwecję do dzielenia się informacjami wywiadowczymi w celu poprawy sytuacyjnej świadomości na Morzu Bałtyckim. Musimy wiedzieć, co dzieje się na nim od powierzchni po dno” – powiedziała minister ochrony kraju Litwy, Dovilė Šakalienė.

Podczas wizyty minister rozmawiała również ze swoim szwedzkim odpowiednikiem o możliwościach współpracy przemysłowej, dążeniu do przyciągnięcia szwedzkich inwestycji na Litwę oraz włączenia kraju do łańcuchów dostaw. Omówiono także litewskie aspiracje w zakresie współpracy w obszarach amunicji i materiałów wybuchowych, dronów, platform ciężkich oraz morskich dronów.

W spotkaniu wymieniono również poglądy na temat kwestii obrony powietrznej, konieczności przejścia od patrolu powietrznego do obrony powietrznej, omówiono działania wzmacniające monitorowanie i czujność NATO (ang. Eastern Sentry), mające na celu wzmocnienie obrony wschodniej flanki.

Ministrowie zwrócili również uwagę na strategiczne znaczenie Morza Bałtyckiego oraz potrzebę ściślejszej współpracy w zakresie ochrony portów i obrony wybrzeża. Szwecja koncentruje dużą uwagę na bezpieczeństwie Morza Bałtyckiego, aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach morskich. Litwa obecnie wzmacnia swoje zdolności w zakresie ochrony portów i wybrzeża, dlatego minister D. Šakalienė zaprosiła Szwecję do dzielenia się doświadczeniem w tej dziedzinie.

D. Šakalienė i P. Jonson podczas spotkania rozmawiali również o konieczności przeznaczenia większych środków na obronność, o inicjatywie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen „Wschodnia flanka straży” (ang. Eastern Flank Watch), mającej na celu wzmocnienie zdolności państw graniczących z UE w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom – od działań hybrydowych i nalotów dronów po działalność tzw. „cieniowej” floty Rosji, potencjalną agresję zbrojną oraz propozycję „Ściany dronów”, mającą na celu stworzenie zintegrowanego, wielowarstwowego systemu obrony powietrznej obejmującego zaawansowane technologie wykrywania, śledzenia, zakłócania i niszczenia dronów.

Podczas wizyty poruszono także temat wsparcia Ukrainy. Kraje Północy i Bałtyki są w czołówce dostawców wsparcia dla walczącej Ukrainy. Szwecja znacząco przyczynia się do finansowania Koalicji Rozminowania, wysyłając instruktorów do inicjatywy szkoleń rozminowywania w Litwie.

„Ukraina pozostaje odpowiedzialnością nas wszystkich. Litwa i Szwecja są w czołówce dostawców wsparcia wojskowego, finansowego i humanitarnego dla Ukrainy. Na przykład szwedzki wkład w Koalicję Rozminowania, którą kierują Litwa i Islandia, wynosi już 21,7 mln EUR. Bezpośrednio uczestniczymy także w wzmacnianiu zdolności bojowych przez konkretne inicjatywy” – powiedziała minister Šakalienė.

Kilka tygodni temu na poligonie Lipa w Polsce oficjalnie rozpoczął działalność ośrodek szkoleniowy OP-LEGIO, który będzie szkolić ukraińską brygadę. W tym ośrodku kraje Bałtyckie i Północne, wraz z Polską, będą szkolić ukraińską brygadę.