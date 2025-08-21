Dovilė Šakalienė spotka się z dowódcą sojuszniczych sił NATO w Europie

„Na początku września zaplanowane jest moje spotkanie z najwyższym dowódcą sojuszniczych sił NATO w Europie w Wilnie, gdzie omówimy wyniki tej oceny oraz jakie dodatkowe zdolności mogłyby zostać wykorzystane u nas” – w wywiadzie dla litewskiego nadawcy publicznego, szefowa resortu ochrony kraju Litwy, Dovilė Šakalienė.

Na początku sierpnia minister ogłosiła, że uzgodniła z dowódcą sojuszniczych sił NATO w Europie, generałem Alexandrem Grynkiewiczem, że NATO zaangażuje się w ochronę litewskiej przestrzeni powietrznej.

Wówczas D. Šakalienė ogłosiła, że w najbliższych tygodniach do Litwy przybędzie zespół ekspertów NATO, który oceni system monitorowania przestrzeni powietrznej kraju i przedstawi rekomendacje dotyczące wzmocnienia obrony powietrznej.

„Pierwszą rzeczą, co do której osiągnięto porozumienie, było natychmiastowe zwiększenie wymiany określonych informacji wywiadowczych oraz przyjazd do Litwy kolegów z NATO, którzy ocenią sytuację u nas w zakresie obrony powietrznej, a także obrony przed dronami, co można by dodatkowo zrobić” – mówiła D. Šakalienė. „Ponieważ inne kraje NATO, nasi sojusznicy, także nie mają jeszcze idealnych rozwiązań, ale próbują różnych wariantów, eksperymentują z różnymi technologiami i rodzajami broni” – zaznaczyła minister.

Środki te zostały podjęte przez litewskich przywódców po dwóch incydentach, kiedy w lipcu dwa drony „Gerbera” wleciały do litewskiej przestrzeni powietrznej z Białorusi, z których jeden niósł 2 kilogramy materiałów wybuchowych.

Przedstawiciele wojska przyjmują hipotezę, że oba statki powietrzne dostały się na Litwę, gdy Rosja wysłała je na Ukrainę, a ich trajektoria lotu została zmieniona przez elektroniczne środki walki.

Po incydentach z dronami ministrowie obrony narodowej i spraw zagranicznych Litwy wystosowali wspólny list do sekretarza generalnego NATO, Jensa Stoltenberga, w którym wezwali sojuszników do rozmieszczenia w kraju zdolności obrony przed dronami.

Z kolei Litwa planuje zakupić dodatkowe środki wzmocnienia obrony powietrznej o wartości 500 mln euro.