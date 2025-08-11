Dovilė Šakalienė o wzmocnieniu litewsko-amerykańskiej współpracy wojskowej

– „Biorąc pod uwagę złożoną sytuację bezpieczeństwa, będziemy rozwijać współpracę z PANG w zakresie systemów dronów i antydronów. Szczególną uwagę poświęcimy przygotowaniu operatorów oraz dzieleniu się wyciągniętymi wnioskami” – przekazała Šakalienė w komunikacie Ministerstwa Ochrony Kraju Litwy.

Minister przebywać będzie w Stanach Zjednoczonych w dniach 11–13 sierpnia. W planach ma spotkania z kierownictwem PANG, dowódcą Biura Gwardii Narodowej USA, przedstawicielami przemysłu obronnego oraz firm zajmujących się sztuczną inteligencją. Odwiedzi również amerykańskie jednostki wojskowe i udzieli wywiadów tamtejszym mediom.

Wizyta w USA następuje po wcześniejszych ustaleniach Šakalienė z wysokim dowódcą NATO w sprawie dodatkowego wsparcia sojuszników w ochronie litewskiej przestrzeni powietrznej. Sojusz w trybie natychmiastowym rozpocznie udostępnianie dodatkowych danych wywiadowczych, a w najbliższych tygodniach do kraju przybędzie zespół ekspertów NATO, który oceni system nadzoru przestrzeni powietrznej i przedstawi rekomendacje dotyczące wzmocnienia obrony.

Poszukiwanie dodatkowych zdolności obrony przed dronami nasiliło się po incydentach z lipca, gdy z Białorusi wleciały na Litwę dwa drony „Gerbera”. Jeden z nich, odnaleziony po kilku dniach na poligonie w Gaižiūnai, przenosił 2 kilogramy materiałów wybuchowych. Po tych zdarzeniach ministrowie ochrony kraju i spraw zagranicznych Litwy skierowali wspólny list do sekretarza generalnego NATO Marka Rutte, apelując o rozmieszczenie w kraju systemów przeciwdronowych.

Gwardia Narodowa Pensylwanii współpracuje z Litwą od 1993 roku w ramach amerykańskiego programu partnerstwa stanowego (State Partnership Program). Od 2019 roku Stany Zjednoczone utrzymują w kraju na stałe ciężkie bataliony.

W ciągu ostatnich trzech lat Litwa zakupiła w USA uzbrojenie i sprzęt o wartości około 2 mld euro, co czyni ją największym nabywcą amerykańskiej broni wśród państw bałtyckich. Zakupy z USA stanowią blisko 20 proc. wszystkich wydatków obronnych kraju. Ponadto litewskie inwestycje w infrastrukturę przeznaczoną dla żołnierzy USA przekraczają 200 mln dolarów. Jesienią planowane jest otwarcie nowej infrastruktury i baz szkoleniowych dla wojsk amerykańskich stacjonujących na Litwie.