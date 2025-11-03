Doradca prezydenta: prezydent jeszcze nie ogłosił, czy zaakceptuje Robertasa Kaunasa na stanowisko szefa resortu ochrony kraju

Według doradcy, przy ocenie szans R. Kaunasa na objęcie stanowiska, brane pod uwagę będą kwestie zapewnienia odpowiedniego finansowania obrony, uniknięcie „rozmywania” decyzji Rady Obrony Narodowej (VGT) o przeznaczeniu 5-6% PKB na obronność, a także zapewnienie przyjęcia niemieckiej brygady w Litwie oraz transparentności i terminowości procesów związanych z zakupami wojskowymi.

D. Matulionis dodał, że Prezydencja oczekuje, że przy formowaniu politycznego zespołu Ministerstwa Ochrony Kraju, ten temat będzie uzgadniany z prezydentem.

„W obecnej sytuacji geopolitycznej stanowisko ministra obrony jest niezwykle ważne, dlatego istotne jest, jaka drużyna zostanie zebrana. Zostało poświęcone temu dużo uwagi i mamy nadzieję, że kwestia ta będzie dalej konsultowana z prezydentem” – powiedział główny doradca prezydenta, Deividas Matulionis.

Doradca podkreślił, że prezydent oczekuje od przyszłego ministra „ciągłości i konsekwencji działań”.

„Mieliśmy rzeczową rozmowę, prezydent zadał wiele pytań z różnych dziedzin, odbyliśmy także dyskusję na różne tematy” – powiedział D. Matulionis.

Podkreślenie znaczenia zespołu

Z kolei sam R. Kaunas powiedział, że podczas spotkania z prezydentem udało mu się rozwiać wątpliwości dotyczące jego kandydatury.

„Uważam, że spotkanie było konstruktywne, mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na liczne pytania, które z pewnością się pojawiły, i rozwiać wszelkie wątpliwości prezydenta” – powiedział kandydat na ministra ochrony kraju, Robertas Kaunas.

Zauważył, że choć nie ma dużego doświadczenia w obszarze obronności, posiada doświadczenie w formowaniu zespołów – wcześniej zespół pod jego przewodnictwem był „jednym z najsilniejszych na Litwie”.

„Ci ludzie są bardzo kompetentni, ich wiedza w tej dziedzinie jest większa niż moja, jednak to ja formowałem ten zespół i pracowaliśmy razem. Kiedy obok siebie masz wykwalifikowanych specjalistów w danej dziedzinie, każdy lider potrafi podejmować odpowiednie decyzje przy ich wsparciu” – powiedział Kaunas.

Opozycja i część społeczeństwa krytykowała wybór socjaldemokratów, wskazując na brak doświadczenia R. Kaunasa. W ubiegłym roku po raz pierwszy został wybrany do Sejmu, a od września tego roku pracuje w Komisji ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. To jego jedyne doświadczenie w dziedzinie obronności.

Prezydent Gitanas Nausėda wcześniej mówił, że nie ma czasu na powołanie ministra, który „będzie się uczył pracy i próbował zapoznać się z Ministerstwem Ochrony Kraju”. D. Matulionis zaznacza, że wybór ministrów jest częścią procesu politycznego.

„Ministrowie są proponowani zgodnie z wewnętrzną umową partyjną. Przede wszystkim chodzi o to, aby był to człowiek patriotyczny, umiejący pracować w zespole i rozumiejący zagrożenia zewnętrzne” – powiedział doradca prezydenta.

Podkreślił również, że w poprzednich rządach pracowali ministrowie, którzy nie mieli „głębokiego doświadczenia”.

„Uważam, że wszystko jest do nauki, a doświadczenie przychodzi z czasem. W tej sprawie nie chciałbym więcej interpretować, ale po prostu stwierdzam fakt, że jest to część procesu politycznego” – powiedział D. Matulionis.

Według niego decyzja w sprawie R. Kaunasa zostanie podjęta w tym tygodniu, a kandydat zrobił „dobre wrażenie” na prezydencie.

Nowego ministra ochrony kraju trzeba było powołać po odwołaniu Dovilė Šakalienė, która utraciła zaufanie premiera Ingi Ruginienė.