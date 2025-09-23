Doradca prezydenta: NATO musi zademonstrować siłę wobec Rosji

„NATO musi pokazać kręgosłup nie tylko w retoryce, ale także konkretnymi działaniami, aby nie tolerować takich prowokacji i eskalacji, które rozpoczęły się obecnie ze strony Rosji” – powiedział główny doradca prezydenta Litwy, Deividas Matulionis w wywiadzie dla radia LRT.

Redakcja ZW.LT przypomina, że ambasadorowie NATO we wtorek odbędą spotkanie, aby omówić incydent z rosyjskimi myśliwcami, którzy naruszyli przestrzeń powietrzną Estonii, po tym jak Tallin aktywował artykuł 4. Traktatu Północnoatlantyckiego i zwołał pilne konsultacje.

Samoloty NATO zostały wystawione po tym, jak trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 przez około 12 minut przelatywały nad terytorium Estonii. Incydent wywołał obawy o niebezpieczną nową prowokację, choć Moskwa temu zaprzeczyła.

Estonia natychmiast zażądała spotkania z sojusznikami NATO, mniej niż dwa tygodnie po tym, jak Polska postąpiła w podobny sposób, gdy rosyjskie drony naruszyły jej przestrzeń powietrzną.

Zgodnie z artykułem 4., każdy członek NATO może zwołać rozmowy, jeśli czuje zagrożenie dla swojej „integralności terytorialnej, niezależności politycznej lub bezpieczeństwa”.

Ponadto, po powtarzających się naruszeniach przestrzeni powietrznej państw wschodniego skrzydła NATO, Sojusz ogłosił misję „Eastern Sentry”, która wzmocni obronę tych krajów.

„Obecnie trwa mobilizacja sił, staramy się zebrać niezbędne zasoby, zarówno myśliwce, jak i systemy obrony powietrznej, oraz radary, aby stworzyć silniejszy efekt odstraszający” – powiedział D. Matulionis. „Myślę, że ta misja i dzisiejsze posiedzenie będą miały dodatkowy wpływ na rozwiązanie tego problemu” – dodał.

Wtorkowe rozmowy będą trzecim aktywowaniem artykułu 4. od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku oraz dziewiątym przypadkiem w historii Sojuszu.

Kolektywna obrona NATO opiera się na zasadzie artykułu 5. – jeśli jeden z członków jest atakowany, cała organizacja ma go wspierać.

Artykuł 5. został aktywowany tylko raz – po atakach z 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych.

Po tym, jak Polska skorzystała z artykułu 4. w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez drony, NATO ogłosiło wzmocnienie obrony wschodniego flanka, aby lepiej chronić swoje granice.

Estonia ogłosiła również, że w poniedziałek zwołany zostanie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjski samolot.