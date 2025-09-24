Doradca prezydenta: decyzja ws. samolotów „Embraer” należy do resortu ochrony kraju

„Wszystko zależy od decyzji Ministerstwa Obrony. My się w ten proces nie wtrącamy – jaka decyzja zostanie podjęta, taka będzie obowiązywać” – powiedział główny doradca prezydenta Litwy, Deividas Matulionis. „STT rozpoczęła postępowanie wyjaśniające. Nikt nie usłyszał zarzutów, sprawa pozostaje otwarta. Trzeba poczekać na konkretną ocenę, po której decyzję podejmie minister, a następnie rząd. Z naszej strony nie ma żadnej presji ani zachęty” – dodał.

Komentarz padł dzień po tym, jak lider rządzących socjaldemokratów Mindaugas Sinkevičius oświadczył, że zakup samolotów nie może się odbyć przed zajęciem stanowiska przez STT.

Redakcja ZW.LT przypomina, że STT wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie zakupu trzech brazylijskich samolotów transportowych „Embraer” C-390. Śledczy podkreślają, że ze względu na określone terminy nie ma możliwości zebrania wszystkich informacji niezbędnych do obiektywnej oceny zakupu.

W związku z tą sprawą w sierpniu do organów ścigania zwrócili się przewodniczący sejmowej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (NSGK), demokrata Giedrimas Jeglinskas, oraz członek komisji – konserwatysta Laurynas Kasčiūnas.

Według Jeglinskasa, NSGK zaproponowała również, by odłożyć zakup samolotów transportowych po roku 2030 – po pełnym sformowaniu litewskiej dywizji wojskowej.

Zdaniem Sinkevičiusa, są to „poważne argumenty, na które należy odpowiednio zareagować”.

Negocjacje w sprawie zakupu trzech samolotów „Embraer” C-390 w czerwcu zarekomendowała Rada Obrony Państwa (VGT).