Do 2026 roku modernizacja polskiej armii ma kosztować 185 mld zł

„Chcę podkreślić, że ten sprzęt da rzeczywiście przewagę polskim siłom powietrznym – to jest rewelacja – dlatego że odstrasza ewentualnego agresora. Agresor będzie wiedział, że dysponujemy sprzętem, który jest dla niego bardzo groźny, jeżeliby na nas napadł, (sprzętem) który współpracuje z rakietami HIMARS, a więc jeżeli zaatakuje, to otrzyma odpowiedź bardzo bolesną dla niego, który współpracuje też z myśliwcami F16, które posiadamy, który współpracuje z systemem Patriot” – mówił Błaszczak.

Pytany, czy jest możliwe, by w „inwestycję, jaką jest zakup F35”, był zaangażowany polski przemysł zbrojeniowy, odparł: „Ja angażuję polski przemysł zbrojeniowy w tych dziedzinach, w których ma kompetencje, na przykład radary”.

Wskazał, że we wtorek została podpisana umowa z firmą PIT-RADWAR na budowę radarów, które będą stanowiły wyposażenie wojska polskiego, a także trzy umowy z firmą PCO, która produkuje m.in. systemy noktowizyjne. „Podpisaliśmy też umowę na zakup wozów dowodzenia dla 18. dywizji, nowej dywizji zlokalizowanej na wschód od Wisły” – dodał.

Jak mówił, „o ile w 2018 r. i wcześniej zamówienia z MON kierowane do przemysłu zbrojeniowego opiewały na kwotę 3,5-3,7 mld zł, to w tym roku to będzie 5 mld zł”.

Pytany, czy zakup F35 „może rozsadzić budżet MON” odparł, że budżet ten jest „stabilny”. „Wydajemy 2 proc. PKB na obronność, PKB wzrasta” – powiedział. Zapewnił, że wystarczy pieniędzy na inne plany modernizacji polskiej armii.

„Przyjąłem plan modernizacji technicznej (Wojska Polskiego) do 2026 a teraz pracuję nad perspektywą 15-letnią, to jest zgodne z zasadami NATO-wskimi, i jeszcze jesienią taki plan zostanie stworzony” – powiedział.

Zaznaczył, że plan modernizacji armii do 2026 r. jest „rekordowy”, jeżeli chodzi o zakupy dla wojska, opiewa na 185 mld zł, czyli o 45 mld zł więcej niż plan skonstruowany przez poprzedni rząd.