Dania wprowadza zakaz cywilnych lotów dronami przed szczytem UE

„W przyszłym tygodniu Dania organizuje spotkanie liderów UE, podczas którego szczególną uwagę poświęcimy bezpieczeństwu. Dlatego od poniedziałku do piątku zamkniemy przestrzeń powietrzną Danii dla wszystkich cywilnych lotów dronów” – powiedział w oświadczeniu minister transportu Thomas Danielsen. „W ten sposób eliminujemy ryzyko pomyłki między dronami wrogimi a legalnymi” – dodał.

Od 22 września w Danii obserwuje się podejrzane drony, co zmusiło władze do zamknięcia kilku lotnisk. W Kopenhadze pojawiły się sugestie dotyczące możliwego zaangażowania Rosji, chociaż Moskwa zaprzecza tym oskarżeniom.

Dania poinformowała w niedzielę, że po raz drugi z rzędu w nocy nad duńskimi obiektami wojskowymi zaobserwowano drony.

Duńska policja w sobotę poinformowała, że otrzymała ponad 500 zgłoszeń od obywateli o lotach dronów, jednak większość z nich została odrzucona jako nieistotne.

Za naruszenie zakazu grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności do dwóch lat, podało Ministerstwo Transportu.

Minister sprawiedliwości Peter Hummelgaard w tym samym oświadczeniu powiedział, że celem zakazu jest uproszczenie pracy policji i innych służb.

„Policja jest w stanie podwyższonej gotowości, a nasze służby będą mogły wykorzystać swoje siły, aby zapewnić bezpieczeństwo Duńczykom i naszym gościom” – powiedział minister sprawiedliwości.

Dodał, że zakaz oznacza, iż policja nie będzie musiała „marnować wysiłków na cywilne drony”, które nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa i służb.

Na szczycie UE w środę i czwartek wezmą udział szefowie rządów.

Czujność NATO na Bałtyku

Zakaz nie dotyczy wojskowych dronów oraz dronów zarządzanych przez państwo, w tym operacji dronów policji i służb ratunkowych, a także związanych z ochroną zdrowia, podało Ministerstwo Transportu.

Sąsiednia Norwegia również wczesnym rankiem w sobotę ogłosiła rozpoczęcie śledztwa w sprawie „podejrzanych dronów” zauważonych w pobliżu największej bazy wojskowej w Orlandzie, gdzie przechowywane są jej myśliwce F-35.

W Niemczech w sobotę również ogłoszono, że armia niemiecka będzie mogła zestrzeliwać drony, po tym jak nad północnym Schleswig-Holstein, graniczącym z Danią, zauważono „chmurę” dronów.

Po tym, jak drony naruszyły przestrzeń powietrzną Danii, NATO ogłosiło zwiększenie czujności na Bałtyku, poinformował rzecznik Sojuszu.

Martin O’Donnell podczas konferencji prasowej w nocy z soboty na niedzielę powiedział, że wzmocnione środki obejmują „różne platformy wywiadowcze, śledzenia i obserwacji oraz przynajmniej jeden okręt obrony powietrznej” w regionie na zachód od Rosji.

O’Donnell powiedział, że kierownictwo NATO „utrzymuje stały kontakt z duńskimi liderami” w sprawie incydentów związanych z dronami, które są najnowszymi z wielu naruszeń przestrzeni powietrznej państw członkowskich Sojuszu.

W ostatnim tygodniu drony były obserwowane nad Polską i Rumunią, a rosyjskie myśliwce naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii.

Duńskim śledczym jak na razie nie udało się ustalić osób odpowiedzialnych za loty dronów w Danii, jednak premierka Mette Frederiksen w tym tygodniu powiedziała, że „jest jeden główny kraj, który stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy – to Rosja”.