D. Tusk zwołuje szczyt państw Morza Bałtyckiego

– Zakłócenia, najprawdopodobniej pochodzące z obwodu królewieckiego, destabilizują ruch lotniczy, łącznie z lotami pasażerskimi, a obecnie zagrażają również precyzji strategicznych projektów inwestycyjnych – powiedział Tusk, cytowany przez Polskie Radio.

Premier dodał, że o zakłóceniach GPS informowali piloci z Polski, Szwecji, Estonii i Litwy, a podobne problemy odnotowały również załogi statków na wodach Zatoki Fińskiej. Jak podkreślił, zjawisko to nasiliło się po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Obecnie Polska pełni rotacyjne przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. W planowanym – choć jeszcze niedatowanym – szczycie przywódców regionu kluczowe miejsce zajmie kwestia współpracy regionalnej oraz ochrony infrastruktury krytycznej, zwłaszcza wobec rosnących zagrożeń hybrydowych.

Tusk poinformował, że Polska ściśle koordynuje działania z NATO oraz państwami bałtyckimi, aby wzmocnić bezpieczeństwo morskie w regionie.

Przypomnijmy, że w lipcu Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO), po analizie materiałów przekazanych przez Polskę, Finlandię, Szwecję i kraje bałtyckie, wezwała Rosję do zaprzestania zakłócania sygnału GPS w regionie Morza Bałtyckiego.