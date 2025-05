D. Šakalienė: Litwa szykuje się do zakupu i produkcji min po wycofaniu z konwencji

„Najważniejsze, że przygotowujemy się do produkcji i zakupu min. Ten ważny krok podejmujemy wspólnie z innymi krajami regionu: Polską, Łotwą, Estonią i Finlandią” – w mediach społecznościowych wypowiedziała się minister ochrony kraju Litwy, Dovilė Šakalienė.

Według szefowej resortu ochrony kraju, Rosja na Ukrainie używa wszystkiego, aby zabijać niewinnych ludzi, dlatego Litwa podejmuje „wszelkie możliwe i niemożliwe środki”, by odstraszyć agresora i w razie potrzeby bronić swoich obywateli.

„Rosyjscy żołnierze nie przekroczą naszych granic, nie będzie tu śladów ich brudnych butów” – oświadczyła szefowa litewskiego resortu ochrony kraju.

Zaznaczyła również, że po ostatecznym zatwierdzeniu przez parlament decyzji o wystąpieniu z konwencji, kończone są uzgodnienia między Ministerstwem Ochrony Kraju i Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie pisma. Po podpisaniu przez prezydenta dokument zostanie przekazany sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Jak podaje agencja BNS, wystąpienie z konwencji nabiera mocy prawnej po sześciu miesiącach od złożenia dokumentów wypowiedzenia sekretarzowi generalnemu ONZ.

Wycofanie się z konwencji umożliwi Litwie zakup, produkcję, magazynowanie, użycie oraz przekazywanie min przeciwpiechotnych.

Według resortu ochrony kraju, które zaproponowało wystąpienie z konwencji, od 2003 roku – kiedy Litwa ratyfikowała dokument – sytuacja bezpieczeństwa w regionie znacząco się pogorszyła, a zagrożenie ze strony Rosji i Białorusi znacznie wzrosło.

Resort podkreśla, że stosowanie min przeciwpiechotnych zwiększyłoby zdolność jednostek litewskich sił zbrojnych do ograniczania ruchów przeciwnika, zwłaszcza w kluczowych i trudno dostępnych punktach pola walki.

Obecnie wszystkie kraje Unii Europejskiej są stronami Ottawskiej konwencji, jednak w marcu ministrowie obrony Litwy, Łotwy, Estonii i Polski we wspólnym oświadczeniu wezwali swoje kraje do jej wypowiedzenia. Później do inicjatywy dołączyła Finlandia.

Pod koniec kwietnia estoński rząd zatwierdził decyzję o wycofaniu się z konwencji, a prezydent Łotwy podpisał ustawę o wystąpieniu, wcześniej przyjętą przez parlament.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża określił decyzje państw o wystąpieniu z konwencji jako „niebezpieczną przeszkodę dla ochrony ludności cywilnej podczas konfliktu zbrojnego”.

Do Ottawskiej konwencji nie przystąpiły m.in. Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone, Indie i Pakistan.