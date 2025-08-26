D. Šakalienė: jesienią NATO skoncentruje się na wzmocnieniu obrony powietrznej

„Krajowe środki nie są wystarczające. Musimy zapewnić ochronę naszej przestrzeni powietrznej w czasie pokoju oraz gotowość do przejścia na pełną obronę powietrzną w sytuacji kryzysowej. To powinno być priorytetem dyskusji NATO tej jesieni” – powiedziała szefowa litewskiego resortu ochrony kraju, Dovilė Šakalienė.

Minister zwróciła uwagę, że dyskusja powinna objąć dodatkowe działania dotyczące obrony powietrznej, zwłaszcza w kontekście zagrożeń związanych z dronami, które pojawiają się wzdłuż całej zewnętrznej granicy NATO.

„Celem sojuszników powinno być jasno określenie zdolności obrony powietrznej oraz ćwiczenia pozwalające na skuteczną reakcję na nowe zagrożenia wynikające z incydentów z dronami” – oznajmiła D. Šakalienė.

Jak podała agencja BNS, we wrześniu minister obrony w Wilnie omówi z naczelnym dowódcą sił sojuszniczych NATO w Europie, generałem Aleksandrem Grynkiewiczem, wzmocnienie obrony powietrznej przed dronami.

Na początku sierpnia D. Šakalienė poinformowała, że porozumiała się z tym dowódcą, iż Sojusz zaangażuje się w ochronę litewskiej przestrzeni powietrznej.

Działania te zostały podjęte po dwóch incydentach, gdy w lipcu dwa drony „Gerbera” wleciały do litewskiej przestrzeni powietrznej z Białorusi, z czego jeden przenosił 2 kilogramy materiałów wybuchowych.

Przedstawiciele armii uważają, że oba drony zboczyły z trasy, gdy Rosja wysyłała je na Ukrainę, a ich lot został przechwycony i skierowany elektronicznymi środkami walki elektronicznej.

Po tych incydentach ministrowie obrony i spraw zagranicznych Litwy wystosowali wspólny list do sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, wzywając sojuszników do rozmieszczenia w kraju systemów obrony przeciwdronowej.

Litwa planuje również zakup dodatkowych środków wzmacniających obronę powietrzną o wartości 500 milionów euro.