D. Šakalienė: 30 lat współpracy z Gwardią Narodową Pensylwanii wzmacnia Litwę

„Od trzech dekad Gwardia Narodowa Pensylwanii pomaga nam kształtować zachodni sposób myślenia wojskowego – taki, który opiera się na zaufaniu do żołnierzy, trosce o nich, stwarzaniu im możliwości i rozwijaniu przewagi technologicznej. Współpracujemy z PANG niemal we wszystkich obszarach – od szkolenia pilotów śmigłowców Black Hawk, tworzenia narodowej dywizji, wzmacniania obrony cybernetycznej i rozwoju zdolności medycznych, po wspólne ćwiczenia i szkolenia. Chciałabym szczególnie podziękować dowódcy PANG, generałowi dywizji Johnowi R. Pippy, za wzmacnianie naszego partnerstwa. Cieszymy się, widząc żołnierzy PANG trenujących na Litwie” – powiedziała minister ochrony kraju Litwy, Dovilė Šakalienė.

Minister podkreśliła, że obecna sytuacja bezpieczeństwa skłania do poszukiwania nowych kierunków współpracy, zwłaszcza w zakresie dronów i operacji antydronowych, opartych na wymianie doświadczeń i wspólnym uczeniu się. W związku z tym uzgodniono rozwój współpracy w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych i systemów antydronowych, ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia operatorów dronów i wymiany wiedzy praktycznej.

Współpraca Litwy z PANG obejmuje szeroki zakres działań: od tworzenia narodowej dywizji, szkolenia pilotów i techników śmigłowców Black Hawk, wspólnych ćwiczeń, po dyskusje na temat wymiany doświadczeń w zarządzaniu kryzysowym.

Podczas spotkania minister wyraziła nadzieję na dalsze wsparcie PANG w rozwijaniu sztabu litewskiej narodowej dywizji. Zaprosiła również dowódcę 28. Dywizji Piechoty Pensylwanii do objęcia roli mentora dowódcy litewskiej dywizji podczas ćwiczeń „Avenger Triad” planowanych na jesień tego roku. Poprosiła także o wsparcie dywizji litewskiej podczas ćwiczeń „Warfighter” w 2026 r., gdy będzie dążyć do osiągnięcia wstępnej gotowości operacyjnej.

Z dowódcą PANG omówiono również wspólne projekty w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i obrony, w tym wspólne działania sił cybernetycznych USA i Litwy, mające na celu zwiększenie odporności kluczowych sieci na zagrożenia cybernetyczne.

Minister zaprosiła Gwardię Narodową Pensylwanii do bardziej aktywnego udziału w międzynarodowych ćwiczeniach cybernetycznych, w tym w ćwiczeniach „Amber Mist”, które odbędą się w listopadzie tego roku w Wilnie z udziałem partnerów z UE, NATO oraz regionu Indo-Pacyfiku.

Gwardia Narodowa Pensylwanii współpracuje z Litwą w ramach programu Partnerstwa Stanów Zjednoczonych od 1993 roku. USA konsekwentnie wspierają rozwój litewskich zdolności obronnych, a od 2019 roku rozmieszczają na Litwie ciężkie bataliony w sposób ciągły. Od 2022 r. amerykański batalion stacjonujący na Litwie został wzmocniony jednostką artylerii. Obecność wojsk amerykańskich na Litwie stanowi kluczowy element odstraszania i gwarancję bezpieczeństwa dla krajów bałtyckich.

Żołnierzom USA na Litwie zapewnione jest najwyższej jakości wsparcie państwa przyjmującego, w tym inwestycje w nowoczesną infrastrukturę. Tylko na ten cel przeznaczono już ponad 200 mln dolarów amerykańskich. Jesienią tego roku planowane jest otwarcie nowej infrastruktury i baz szkoleniowych dla amerykańskich żołnierzy.

Podczas dalszej wizyty w USA szefowa litewskiego resortu ochrony kraju Dovilė Šakalienė spotka się również z szefem Biura Gwardii Narodowej USA, generałem Stevenem Nordhausem, przedstawicielami przemysłu obronnego oraz firm rozwijających technologie sztucznej inteligencji, a także odwiedzi jednostki wojskowe USA.