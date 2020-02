Ćwiczenia Defender Europe 2020. Szef MON: w piątek prezydent RP organizuje odprawę

vdu

„20 tysięcy żołnierzy jest już przerzucanych ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Lada chwila pojawią się w Polsce” – mówił minister obrony narodowej. Jak poinformował, podczas jutrzejszej odprawy wraz z dowódcami wojskowymi przedstawi prezydentowi informację na temat przygotowań do ćwiczeń.

„Wojsko Polskie też ćwiczy przerzut z zachodu na wschód” – dodał Mariusz Błaszczak. Według szefa resortu obrony, celem takich działań jest zdobywanie umiejętności przez żołnierzy oraz odstraszenie ewentualnego przeciwnika.

Defender Europe 2020 to największe od 25 lat europejskie ćwiczenia z udziałem amerykańskich jednostek bazujących na co dzień za oceanem. W sumie w manewrach będzie uczestniczyć około 37 tysięcy wojskowych. Będą się one odbywać od kwietnia do maja w siedmiu krajach, w tym w Polsce.