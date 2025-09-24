Były minister ochrony kraju: potrzebujemy nowego porozumienia w sprawie obronności

„Emocje związane z naszą polityką obronną osiągnęły już taki poziom, że być może warto otworzyć nowy rozdział. Moja propozycja to powrót do nowego porozumienia partyjnego w sprawie obronności. Uważam, że pozwoliłoby to nieco uspokoić obecne emocje, zmniejszyć je i ponownie skupić się na rzeczowości i konstruktywności” – powiedział przewodniczący TS-LKD oraz były minister ochrony kraju Litwy,, Laurynas Kasčiūnas. „Myślę, że nadszedł czas, by znów usiąść razem i ustalić kierunki” – dodał.

Konserwatyści zaproponowali odnowienie porozumienia partyjnego w lutym tego roku i zwrócili się do prezydenta, prosząc o inicjowanie tego procesu. Kasčiūnas twierdzi, że zarówno ówczesny premier Gintautas Paluckas, jak i minister obrony narodowej Dovilė Šakalienė „odrzucili tę propozycję”.

„Potrzebujemy po prostu nowego kierownictwa partii socjaldemokratycznej i nowych słów od nowej premier, aby powiedziała, że takie porozumienie jest potrzebne” – powiedział lider konserwatystów.

Jego zdaniem, obecne porozumienie jest już przestarzałe.

„Byłoby przydatne przywrócić wzajemne zaufanie, które teraz jest mocno osłabione, ponieważ niektóre zakupy, o których mówimy, są planowane i realizowane w sposób, który sprawia, że trudno zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. (…) Usiedlibyśmy razem i ustalilibyśmy wszystkie szczegóły” – stwierdził Kasčiūnas.

Jak informowały media, gdy konserwatyści zaproponowali tę ideę zimą, prezydent Gitanas Nausėda wyraził poparcie dla odnowienia porozumienia w sprawie obronności, jeśli partie parlamentarne uznają to za konieczne.

Zgodnie z porozumieniem podpisanym przez dziewięć partii 15 lipca 2022 roku w sprawie obronności i bezpieczeństwa narodowego, na obronność przeznaczone ma być co najmniej 2,5% PKB, a ta kwota ma być zwiększana w zależności od potrzeb systemu obrony narodowej. Planowane jest także zwiększenie liczby poborowych.

W porozumieniu zobowiązano się również do przyspieszenia formowania rezerw, osiągnięcia stanu, w którym aktywny rezerw będzie liczył do 50 tysięcy żołnierzy do 2030 roku, wzmocnienia Związku Strzelców, szkolenia obywateli do oporu, stworzenia oddzielnych cyberjednostek w ramach Litewskich Sił Zbrojnych i innych działań.

Porozumienie partyjne w sprawie obronności obowiązuje do 2030 roku.