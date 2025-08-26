Budrys: Transatlantyckie partnerstwo i inwestycje w obronność to fundament bezpieczeństwa

– „Nasza współpraca transatlantycka to nie tylko slogan. Zobowiązania NATO dotyczące inwestycji w obronność to nie tylko wydatki – oba elementy stanowią podstawę bezpieczeństwa sojuszników” – napisał Budrys w serwisie „X”.

Jak poinformował, rozmowy z dyplomatą dotyczyły m.in. stacjonujących na Litwie wojsk amerykańskich, realizacji zobowiązań dotyczących wydatków obronnych w NATO oraz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Ambasador Whitaker spotkał się także z minister ochrony kraju Dovile Šakalienė. Po rozmowie zaznaczył, że w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy na Litwie i w Europie „nie będzie niespodzianek”.

– „Przy podejmowaniu decyzji o dyslokacji wojsk w Europie i na całym świecie Amerykanie zawsze konsultują się z sojusznikami” – podkreślił.

Podczas wizyty dyplomata odwiedza również poligon w Podbrodziu w rejonie święciańskim, gdzie stacjonują żołnierze USA, a także spotka się w Rukłe (lit. Rukla) z dowództwem rozwijanej dywizji litewskiej armii oraz niemieckiej brygady, która ma być rozmieszczona na Litwie.

Ambasador zapozna się również z infrastrukturą przygotowywaną do przyjęcia wojsk amerykańskich i innych sojuszników NATO. Jego wizyta odbywa się w czasie, gdy USA prowadzą przegląd rozmieszczenia wojsk w Europie. Litwa zabiega, aby Amerykanie utrzymali w kraju rotacyjnie stacjonujący obecnie około tysiącosobowy kontyngent.