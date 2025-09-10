Budrys o art. 4: konsultacje w NATO zwykle kończą się konkretnymi decyzjami

– „Wiemy, że Polska zwróciła się o konsultacje na podstawie artykułu 4. Wszystkie precedensy, kiedy zwoływano konsultacje art. 4 w NATO, kończyły się konkretnymi decyzjami. Co dodatkowo NATO ma i może zrobić?” – powiedział w środę dziennikarzom minister spraw zagranicznych.

– „To [aktywacja art. 4] przede wszystkim pokazuje, że sojusznicy traktują sytuację bardzo poważnie i że prawdopodobnie pojawią się tu, w regionie, dodatkowe zdolności” – dodał.

Zgodnie z art. 4, każde państwo członkowskie może zwołać pilne konsultacje, jeśli uzna, że jego „integralności terytorialnej, niezależności politycznej lub bezpieczeństwu” grozi niebezpieczeństwo. To ósmy przypadek zastosowania tego przepisu od powstania NATO w 1949 r. i trzeci, gdy jest on aktywowany w związku z rosyjskimi wtargnięciami oraz inwazją na Ukrainę. System zbiorowego bezpieczeństwa Sojuszu opiera się na art. 5, uruchamianym w razie ataku na jednego z członków – dotąd został zastosowany raz, po zamachach z 11 września 2001 r. w USA.

W nocy ze środy na czwartek, podczas rosyjskich ataków na Ukrainę, bezzałogowe statki powietrzne wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną; część została zestrzelona. Premier Donald Tusk poinformował, że w ciągu nocy stwierdzono 19 naruszeń polskiego nieba, z czego trzy drony zestrzelono.

Od początku, trwającej ponad trzy lata, rosyjskiej inwazji na Ukrainę drony i rakiety agresora kilkukrotnie przekraczały przestrzeń powietrzną Łotwy, Litwy, Polski i Rumunii. Jak podkreślił Kęstutis Budrys, dla dalszych decyzji kluczowa jest obecnie ocena sytuacji. Władze w Warszawie określają incydent jako prowokację na dużą skalę wymierzoną w Polskę.

– „Należy zwiększyć masę środków obecnych tutaj. To nie jest tylko nasza granica – to granica całego NATO, a więc obowiązek obrony nie spoczywa wyłącznie na nas. Wypełniamy nasz obowiązek, ale NATO również musi inwestować” – zaznaczył minister.

Latem na Litwie odnotowano dwa incydenty wtargnięcia do litewskiej przestrzeni powietrznej dronów typu „Gerbera”; jeden z nich przenosił 2 kg materiałów wybuchowych. Po tych zdarzeniach eksperci NATO dokonali oceny systemu nadzoru litewskiej przestrzeni powietrznej i przygotowują analizę, którą mają przedstawić w środę w Wilnie Naczelnemu Dowódcy Sił Sojuszniczych w Europie (SACEUR) Alexusowi Grynkewichowi.