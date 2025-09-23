Budrys: NATO musi reagować twardo na naruszenia

– „Ostatnie prowokacje i eskalacja ze strony Rosji pokazują, że Rosja w istocie lekceważy normy prawa międzynarodowego. To musi zostać odnotowane przez całą społeczność międzynarodową jako bardzo niebezpieczne zachowanie, sprzeczne z prawem międzynarodowym. Jeżeli pozwolimy na to na tym odcinku granicy, Rosja będzie tak działała na wszystkich pozostałych” – mówił Budrys w poniedziałek w Nowym Jorku po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconym coraz częstszym naruszeniom przestrzeni powietrznej na wschodniej flance Sojuszu.

Szef MSZ zaznaczył, że naśladować Rosję mogą „inne agresywne państwa, które liczą na swoistą nienaruszalność związaną ze statusem mocarstwa nuklearnego”.

– „Musimy temu zapobiec” – dodał.

Tło: naruszenie przestrzeni Estonii i konsultacje w NATO

Ambasadorowie NATO we wtorek mają spotkać się w związku z wtargnięciem trzech rosyjskich myśliwców MiG-31 w przestrzeń powietrzną Estonii. Tallinn uruchomił art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, zwołując pilne konsultacje. Według przekazanych danych, rosyjskie samoloty pozostawały nad Estonią 12 minut; NATO odpowiedziało poderwaniem własnych myśliwców.

– „Mam nadzieję, że po wtorkowym spotkaniu nikt nie będzie musiał się wstydzić. Same rozważania i dyskusje nie są wystarczającą odpowiedzią, by powstrzymać Rosję” – stwierdził Budrys.

Oczekiwania wobec Sojuszu i sygnał odstraszania

Budrys poinformował, że Litwa i inne państwa dążą do jasnego określenia reakcji NATO na wloty dronów i myśliwców w przestrzeń sojuszniczą.

– „Chcemy, by stało się to normą w NATO — w całym procesie nadawania uprawnień. Równocześnie chodzi o jednoznaczny sygnał dla Rosji, że nie jest to tylko retoryka, lecz kwestia konkretnych zdolności, konkretnych środków bojowych i realnie wyrządzonych szkód w odpowiedzi na tego typu akty” – powiedział.

Minister podkreślił też logikę odstraszania:

– „Aby uniknąć eskalacji, trzeba przeciwnikowi przekazać, jak potraktujemy daną sytuację. Dlatego należy jasno przekazać Rosji, że naruszenie przestrzeni powietrznej znajduje się blisko granicy konfliktu zbrojnego — i że w interesie Rosji jest tego uniknąć”.

Deklaracja Polski i misja „Eastern Sentry”

W poniedziałek podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski zapowiedział, że każdy samolot lub rakieta, które wtargną w przestrzeń powietrzną Polski, zostaną zestrzelone.

Po serii powtarzających się naruszeń przestrzeni powietrznej państw wschodniej flanki Sojuszu NATO ogłosiło misję „Eastern Sentry”, której celem jest wzmocnienie obrony tych krajów.