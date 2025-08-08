Budrys: Litwa powinna uczyć się od Ukrainy, jak bronić nieba przed dronami

– Wzmocnienie systemów obrony powietrznej i przeciwdronowej to wyzwanie wymagające skoordynowanych działań regionalnych. W tej dziedzinie moglibyśmy skorzystać z najnowszej wiedzy i doświadczenia Ukrainy – zaznaczył szef litewskiej dyplomacji podczas piątkowego spotkania online z ministrami spraw zagranicznych Polski, Mołdawii, Rumunii i Ukrainy.

Minister zaznaczył, że zapewnienie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej dotyczy wszystkich państw wschodniej flanki NATO i krajów sąsiednich, gdyż skutki rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie mają charakter transgraniczny i stanowią zagrożenie zarówno dla obywateli, jak i infrastruktury krytycznej regionu.

W tym tygodniu Budrys omawiał również kwestie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej z nowym sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Głównym tematem rozmowy były ostatnie incydenty z udziałem dronów nad terytorium Litwy.

W zeszły poniedziałek rano litewską przestrzeń powietrzną naruszył dron typu „Gerbera” z ładunkiem wybuchowym o masie 2 kg. Został on odnaleziony w piątek na poligonie w rejonie janowskim. To już drugi taki incydent w ciągu miesiąca – 10 lipca do Litwy wtargnął ten sam typ drona, jednak bez ładunku wybuchowego.

Litewska armia podejrzewa, że oba bezzałogowce zostały przypadkowo skierowane na Litwę w wyniku działania środków walki elektronicznej wykorzystywanych przez Ukrainę do obrony przed rosyjskimi atakami powietrznymi. Trwają jednak również analizy innych możliwych scenariuszy.

Podczas piątkowego spotkania z inicjatywy Ukrainy ministrowie spraw zagranicznych omawiali także temat dalszego wsparcia dla Kijowa, bezpieczeństwa energetycznego, walki z rosyjską dezinformacją i wrogimi działaniami w Europie oraz perspektyw rozszerzenia Unii Europejskiej.