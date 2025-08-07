Budrys i Rutte o zagrożeniu ze strony rosyjskich dronów – Litwa chce silniejszej obrony

Coraz częstsze przypadki naruszania przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie drony wskazują na niebezpieczny trend i wymagają pilnych oraz zdecydowanych działań Sojuszu. Konieczne jest wzmocnienie zdolności antydronowych i obrony powietrznej na jego wschodniej flance.

„Konsekwencje wojny Rosji przeciwko Ukrainie przekraczają granice państw NATO. Drony Rosji zbłąkane z terytorium Ukrainy, które wleciały na obszar NATO, stanowią zagrożenie dla ludności cywilnej i infrastruktury krytycznej” – powiedział szef MSZ Litwy, Kęstutis Budrys.

„To nie jest kwestia bezpieczeństwa jedynie Litwy lub innych sojuszników na linii frontu – to wspólne wyzwanie dla całego Sojuszu. Na wschodniej flance NATO należy natychmiast wzmocnić zdolności detekcji i neutralizacji dronów oraz obrony powietrznej” – dodał.

Minister Budrys zaznaczył również, że przeciwnicy uważnie obserwują reakcję NATO na podobne incydenty, dlatego odpowiedź powinna być jasna i niedwuznacznie pokazywać, że Sojusz będzie bronił każdego centymetra swego terytorium – zarówno na ziemi, jak i w powietrzu.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w miniony poniedziałek rano do Litwy wleciał dron „Gerbera”, przewożący 2 kg materiałów wybuchowych, który został znaleziony w piątek na poligonie w rejonie janowskim, w miejscowości Gaižiūnai.

Był to drugi w ciągu miesiąca przypadek naruszenia litewskiej przestrzeni powietrznej przez dron z Białorusi. Dnia 10 lipca do Litwy wleciał także bezzałogowiec typu „Gerbera”.

Przedstawiciele wojskowi przypuszczają, że oba drony zbłądziły na terytorium Litwy, gdy Rosja wysyłała je w kierunku Ukrainy, a ich trajektorie zostały zakłócone przez ukraińskie środki walki elektronicznej. Funkcjonariusze zaznaczają jednak, że analizowane są też inne możliwe scenariusze.

Po incydentach z udziałem dronów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało we wtorek, że ministrowie obrony oraz spraw zagranicznych skierowali do sekretarza generalnego NATO Marka Rutte wspólne pismo, w którym zaapelowali do sojuszników o rozmieszczenie na Litwie systemów antydronowych.