Bruksela: państwa UE omawiają sieć obrony przed dronami

Impulsem do przyspieszenia prac były odnotowane w ostatnich dniach loty niezidentyfikowanych dronów, które doprowadziły do czasowego zamknięcia lotnisk w Danii. Wcześniej w tym miesiącu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po raz pierwszy wezwała do budowy „ściany bezzałogowych statków powietrznych”. Jej apel zabrzmiał zaledwie kilka godzin po tym, jak rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną Polski.

Szefowa KE podkreśliła, że chodzi o „wspólnie tworzone, wspólnie rozmieszczane i wspólnie utrzymywane europejskie zdolności, zdolne do reakcji w czasie rzeczywistym”.

„To nie jest abstrakcyjny cel” – zaznaczyła U. von der Leyen.

W piątek europejski komisarz ds. obrony Andrius Kubilius wraz z przedstawicielami około dziesięciu państw UE będzie w formule zdalnej doprecyzowywał pilnie przygotowane propozycje. Do udziału zaproszono głównie kraje leżące przy wschodniej granicy z Rosją i Ukrainą, jednak – po najnowszych incydentach z dronami – na listę włączono także Danię.

W rozmowach ma uczestniczyć również Ukraina, która od ponad trzech lat prowadzi wojnę obronną na pełną skalę i rozwinęła szereg rozwiązań umożliwiających tańsze wykrywanie i zestrzeliwanie rosyjskich dronów.

Jak przyznają urzędnicy UE, szczegóły docelowego kształtu inicjatywy pozostają na razie niejasne. Pierwsze kroki mają najpewniej dotyczyć testowego rozmieszczania dodatkowych czujników wzdłuż wschodniej granicy Unii. Opracowanie zintegrowanych systemów do zwalczania dronów może zająć więcej czasu.

Propozycja „ściany dronów” wpisuje się w szersze wysiłki Europy na rzecz wzmocnienia obrony wobec zagrożeń ze strony Rosji. A. Kubilius przekonuje, że projekt powinien stać się jednym z nowych sztandarowych przedsięwzięć obronnych UE. Kwestie te – wraz z możliwymi nowymi inicjatywami – mają zostać omówione przez przywódców Unii podczas przyszłotygodniowego szczytu w Kopenhadze.