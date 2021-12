Anušauskas: pakiet sankcji wobec Białorusi jest niewystarczający

UE ma ogłosić w czwartek 5. pakiet sankcji wobec Białorusi, który zostanie wprowadzony w odpowiedzi na podsycanie przez reżim białoruski kryzysu migracyjnego w pobliżu granicy z Litwą i innymi wschodnimi państwami członkowskimi UE – wynika z doniesień mediów.

Pakiet obejmie 17 białoruskich urzędników, w tym szefa służb granicznych Anatolija Łapo oraz innych urzędników granicznych i sędziów.

Na liście znajduje się również 11 podmiotów prawnych, w tym państwowe linie lotnicze Belavia.

„Sankcje dla Białorusi to nie tylko decyzja Litwy, ale wspólna decyzja całej Europy” – powiedział Anušauskas.



Anušauskas wezwał również do rewizji istniejących sankcji wobec Białorusi, aby stały się one skuteczne. Jako przykład podał istniejące sankcje UE wobec Belaruskali, jednego z największych producentów potasu na świecie. Zdaniem ministra nie działają one ze względu na wyjątki dotyczące istniejących kontraktów długoterminowych.

„Muszą one być kompleksowe, jeśli chcemy, aby sankcje były skuteczne” – wyjaśnił Anušauskas.