Amerykańscy żołnierze dotarli na Litwę

vdu

„Konsekwentnie i z cierpliwością dążyiśmy do większego, długoterminowego zaangażowania wojskowego USA na Litwie i w całym regionie. Dlatego też przybycie batalionu armii USA na dłuższy okres, to dobra i mile widziana wiadomość, będąca wynikiem naszych długoterminowych wysiłków i inwestycji. Siły amerykańskie są bardzo ważnym czynnikiem odstraszającym, dlatego przyczynią się do wysiłków NATO w regionie Morza Bałtyckiego – powiedział minister obrony narodowej Raimundas Karoblis

W rejonie święciańskim ma stacjonować pięciuset amerykańskich żołnierzy. Na obecność amerykańskiego batalionu pozwoliły inwestycje, jakich państwo litewskie dokonało na poligonie w Podbrodziu. Żołnierze pozostaną na Litwie do wiosny przyszłego roku. Do tego czasu wspólnie z wojskiem litewskim będą uczestniczyli w ćwiczeniach i wymieniali się doświadczeniem.

NATO podjęło decyzję o wzmocnieniu swojej wschodniej flanki i rozlokowaniu wojsk w Polsce oraz krajach bałtyckich w reakcji na rosyjską agresję na Ukrainę i aneksję Krymu w 2014 roku. Jest to część operacji Atlantic Resolve, która ma zapewnić trwałą, rotacyjną obecność sił USA na starym kontynencie.

Na podst.: kam.lt